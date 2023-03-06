經典賽10年前「護國女球僮」現況曝！超暖身分獲球迷讚爆
「世界棒球經典賽」將在本周三（8日）正式開打，也掀起台灣民眾的棒球魂，近日，就有不少球迷回憶10年前的「護國女球僮」Silvia，由於身材實在太好，也讓荷蘭隊球員忍不住多瞄幾眼，結果台灣隊贏球，也讓她一夕爆紅，如今10年過去了，Silvia近況也被人挖出，紛紛大讚：「真的是仙女！」
記者詹鎰睿/綜合報導
回顧2013年世界棒球經典賽，當時擔任女球僮的Silvia，一經過荷蘭隊休息室，就吸引多名荷蘭球員目光，結果畫面正巧被媒體導播捕捉到，立刻掀起球迷討論，結果台灣隊成功逆轉荷蘭，也讓Silvia被球迷們笑說是「護國女球僮」，一夕爆紅。
如今10年過去了，經典賽再度回到台中舉辦，荷蘭隊也剛好被分在A組，將與台灣隊正面對決，也讓不少球迷們再度想起這位「護國女球僮」，紛紛希望Silvia能回到球場。
就有網友找到Silvia的個人IG，發現原來她目前是公益單位「台灣美發展交流協會（TBTA）」的理事長，不僅致力於關懷弱勢家庭，時不時也會親自到現場送物資，就連前陣子發生的土耳其強震，Silvia也趕在第一線幫忙處理賑災物資。
超暖近況曝光後，也讓大家紛紛大讚，「真的是仙女」、「好快，十年了，大家都成長許多」、「這個氣質…」、「人美心也美，愛心滿滿，完美女神」、「持續做愛心，妳將越來越幸福！」