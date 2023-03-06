輔大陳若儀復活！第20集進度有料　網酸：Netflix可簽約

綠島爆山林大火！火勢延燒3公頃　陸海空警消全到場馳援

▲綠島5日傍晚起發生森林大火，火勢延燒面積估算約3公頃。（圖／翻攝自綠島鄉長謝賢裕臉書直播）
▲綠島5日傍晚起發生森林大火，火勢延燒面積估算約3公頃。（圖／翻攝自綠島鄉長謝賢裕臉書直播）

記者林莞茜／綜合報導

台東綠島垃圾處理場後方山坡地，自昨日傍晚4時許發生火警後，受到強烈落山風的吹襲，火勢一發不可收拾，造成路樹倒伏、環島公路交通一度中斷，全島警消、海巡、機場消防隊都集結馳援，台東林管處也責成知本工作站的國家森林救火隊待命，並在今（6）日凌晨再分2梯次共14人，由海、空兩路前往綠島執行滅火救援任務，同時再調派成功工作站及大武工作站機動救火隊共8名人員待命，最後終於在上午9時控制著火勢，火場延燒面積估算約3公頃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲綠島5日傍晚起發生森林大火，火勢延燒面積估算約3公頃。（圖／翻攝自綠島鄉長謝賢裕臉書直播）
▲綠島5日傍晚起發生森林大火，火勢延燒面積估算約3公頃。（圖／翻攝自綠島鄉長謝賢裕臉書直播）
昨日傍晚發生在綠島森林的火災，一共動員綠島鄉公所、消防隊、義消、海巡人員及機場消防隊15人，以及今晨分別從、空兩路赴台東馳援的國家森林救火隊、內政部空中勤務總隊14人，只是火勢受到落山風吹襲，一度使得環島公路交通暫時中斷，台東林管處表示，起火點在台東綠島環島公路10公里處第2530號保安林地，位置約為可眺望哈巴狗、睡美人眺望點鄰近。

綠島鄉長謝賢裕也到場了解，在經歷將近15小時灌救，現場人員回報火場延燒面積估算約3公頃，目前大部分區域火勢已撲滅，惟仍有10餘處林地有冒煙情形，現以人工進入林區殘火火處理。

▲綠島5日傍晚起發生森林大火，6日清晨空勤總隊前往支援。（圖／翻攝自綠島鄉長謝賢裕臉書直播）
▲綠島5日傍晚起發生森林大火，6日清晨空勤總隊前往支援。（圖／翻攝自綠島鄉長謝賢裕臉書直播）
林管處為避免強風造成火災復燃，協請空勤總隊對火場進行灑水降溫，待確認火場無安全疑慮後，再由國家森林救火隊員進入進行殘燼處理，後續將起保七總隊第九大隊台東分隊協助查明起火原因。

台東林管處呼籲，由於天候乾燥加上綠島風勢強勁，民眾勿前往火場圍觀，如有發現可疑火煙也請立即撥打119及林務局保林防火專線0800-000930。

疑掃墓釀火警！台中公墓大火延燒　濃霧波及國3沙鹿視線

彰化八卦山岸頭巷公墓火燒山！消防局9小時撲滅大火

屏東公墓火警頻傳！縣府追究刑責　警方已送辦5人

台中后里透天厝大火！祖孫3人受困民宅3樓　送醫搶救不治

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀