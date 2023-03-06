綠島爆山林大火！火勢延燒3公頃 陸海空警消全到場馳援
台東綠島垃圾處理場後方山坡地，自昨日傍晚4時許發生火警後，受到強烈落山風的吹襲，火勢一發不可收拾，造成路樹倒伏、環島公路交通一度中斷，全島警消、海巡、機場消防隊都集結馳援，台東林管處也責成知本工作站的國家森林救火隊待命，並在今（6）日凌晨再分2梯次共14人，由海、空兩路前往綠島執行滅火救援任務，同時再調派成功工作站及大武工作站機動救火隊共8名人員待命，最後終於在上午9時控制著火勢，火場延燒面積估算約3公頃。
記者林莞茜／綜合報導
昨日傍晚發生在綠島森林的火災，一共動員綠島鄉公所、消防隊、義消、海巡人員及機場消防隊15人，以及今晨分別從、空兩路赴台東馳援的國家森林救火隊、內政部空中勤務總隊14人，只是火勢受到落山風吹襲，一度使得環島公路交通暫時中斷，台東林管處表示，起火點在台東綠島環島公路10公里處第2530號保安林地，位置約為可眺望哈巴狗、睡美人眺望點鄰近。
綠島鄉長謝賢裕也到場了解，在經歷將近15小時灌救，現場人員回報火場延燒面積估算約3公頃，目前大部分區域火勢已撲滅，惟仍有10餘處林地有冒煙情形，現以人工進入林區殘火火處理。
林管處為避免強風造成火災復燃，協請空勤總隊對火場進行灑水降溫，待確認火場無安全疑慮後，再由國家森林救火隊員進入進行殘燼處理，後續將起保七總隊第九大隊台東分隊協助查明起火原因。
台東林管處呼籲，由於天候乾燥加上綠島風勢強勁，民眾勿前往火場圍觀，如有發現可疑火煙也請立即撥打119及林務局保林防火專線0800-000930。