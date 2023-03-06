奇美博2場音樂會親子感受動物狂想 拉丁風情傳愛母親節

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次親子音樂會主題為「動物狂想」，上半場主推耳熟能詳的旋律，如經典的《D大調卡農》、「音樂神童」莫札特輕巧可愛的鋼琴奏鳴曲、「歌曲之王」舒伯特的兩首變奏曲、柴可夫斯基的《花之圓舞曲》等，小朋友可以從基礎入門的曲目親近知名音樂大師，並從改編的樂曲中獲得既熟悉又耳目一新的感受。下半場演出法國作曲家聖桑的作品《動物狂歡節》，運用各種樂器的音色與特質，傳神地描繪出動物的聲音與姿態，無論是母雞咯咯聲、優雅的天鵝，甚至是獅子神氣出場的氣勢都能用樂聲淋漓盡致地展現，帶領孩子們參與一場精采絕倫的動物狂想派對。
每年都會推出的母親節音樂會，今年主題為「愛與熱情」，以風格強烈的拉丁曲目傳遞母親優雅浪漫和熱情豐沛的不同情感。由活躍於舞台的聲樂家王喬怡、鋼琴家蘇俐方，以及被譽為「天才古典吉他演奏家」的林家瑋共同演出。上半場由林家瑋獨奏耳熟能詳的《阿爾罕布拉宮的回憶》和探戈風情的《布宜諾斯艾利斯之夏》，緊接著演出女高音搭配古典吉他的魏拉羅伯斯經典曲目《第五號巴西巴哈風格組曲》，和阿根廷探戈歌王加德爾的《你愛上我那一天》。
下半場女高音王喬怡將搭配鋼琴，演唱旋律優美帶有濃烈西班牙風格的《格蘭納達》、龐賽描述愛情的《小星星》、美國現代作曲家巴伯的迷人作品《在這閃耀的夜晚》等曲目；終場3位音樂家合作帶來智利吉他女詩人的《感謝生活》、西班牙傳統音樂戲劇「薩蘇埃拉」（Zarzuela）《傑伯迪歐的女兒們》的精采詠嘆調等，整場音樂會由鋼琴家蘇俐方導聆，讓聆賞民眾度過一個情感豐沛的母親節。
奇美博物館表示，此次推出的兩檔音樂會以家庭出發，除了滿足親子、母親等不同年齡組合的家庭需求，也期待透過多元主題的音樂會，讓古典樂親近每個家庭，更為家人打造一個共同情感的難忘回憶。