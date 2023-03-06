羅嘉翎教練過去犯這錯！她抓1點爆氣開嗆：是誰心存僥倖

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前主播蕭彤雯便針對此事在臉書上發表感想，她首先指出「教練的責任大過選手本人」，認為選手負責辛苦訓練跟備賽，而教練則該完整看過比賽規則，即便帶比賽的經驗豐富，也不應不讀手冊，表示自己連孩子參加一個市賽的小比賽，事前都會熟讀規則、評分標準與禁止事項，「這麼重要的國際賽事，教練跟整個團隊事前沒有看過比賽規則，事後才來說過磅時間太短、不知道不能裸磅」，她怒道「『心存僥倖』的難道不是教練本人？」。
蕭彤雯也強調「我認為選手自己當然要負責，但教練也要負責」，認為在國際賽事中，身為國家隊教練的他應負的責任本來就比較大，就算選手們年紀再大，經驗上絕對沒有教練豐富，不只有技能，抗壓性及各方面經驗都需由教練協助磨練，「除非教練確實有提醒選手『不得裸磅』，結果選手不聽，否則這還是教練的問題比選手大」。
此外，社民黨議員苗博雅也指出，2010年臺灣跆拳道好手楊淑君在廣州亞運女子49公斤級比賽，同樣是由劉聰達帶隊，結果因電子襪不合規定被判失格，而當時劉教練表示「不知道電子襪有這麼多型號」，讓苗博雅憤怒直批「然而相隔10年後，又發生『不知道不能裸磅』的事件，10年前不看競賽規章，10年後還是不看，到底是誰心存僥倖呢？」。