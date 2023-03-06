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「不是豬哥亮親生」成收視高點　謝金燕瘋狂發下裸泳豪語

▲謝金燕（前排左三）脫口「不是豬哥亮親生」成收視高點。（圖／TVBS提供）
▲謝金燕（前排左三）脫口「不是豬哥亮親生」成收視高點。（圖／TVBS提供）

記者侯家瑜/綜合報導

節目《來吧！營業中》第二季4日首播開紅盤創佳績，收視高點落在「藝術總監」謝金燕，在眾人崩潰體能訓練後，坐下邊用餐，邊分享生活經驗與小祕密，更脫口自己「不是豬哥亮親生」，後來又稱只是玩笑話，而播出後，謝金燕聽到收視開紅盤，興奮表示若收視破2，就安排謝依霖下海裸泳。

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▲謝金燕落淚講祕密，透露自己不是豬哥亮親生。（圖／翻攝TVBS）
▲謝金燕落淚講祕密，透露自己不是豬哥亮親生，後來又稱只是玩笑。（圖／翻攝TVBS）
謝金燕興奮表示：「收視好不意外，因為大家真的很努力很認真，但這只是剛開始，我們團隊皮要再繃緊點，謝謝大家喜歡！『星之沙龍』以客為尊，只要你敢來，我們都敢剪！歡迎光臨！」接著表又說：「本週播出如果再創新高，我就要安排修杰楷設計師，幫製作人詹仁雄剃寸頭，並打個帥氣的X，然後安排5位幹部下鄉義剪，如果破2，我就安排本店美體師aka星之沙龍店花謝依霖下海裸泳。」

▲謝依霖淡出螢光幕許久。（圖／記者林調遜攝）
▲謝依霖被拱若收視破2，就要下海裸泳。（圖／記者林調遜攝）
另一收視高點，則落在小組長林莎敘述試營運的手忙腳亂，在剛開店之時，楊銘威就發現酒水部備料不足，眾人正在討論解決辦法時，卻又面臨2位女客人陸續上門，讓修杰楷發自內心地，對楊銘威說：「你真的很會選時間找trouble（麻煩）！」人在日本的修杰楷表示，身邊超多朋友分享觀看心得，且開玩笑表示：「既然女兒們都看到我把客人頭髮剃成那樣，以後她們如果不聽話，我就可以說要幫她們剪頭髮了！」沒想到笑壞眾人的理髮經驗，居然還能成為另類育兒妙招。

本集因禍得福，成為網友一致認同成為本集經典、搞笑擔當的修杰楷，率先大氣喊話，若收視達下一個高峰，就要舉辦員工旅遊慰勞辛苦的工作人員，更與楊銘威不約而同，向製作單位許願去沖繩開星之沙龍分店，楊銘威表示：「收視破2的話，應該要去沖繩或泰國做產業交流吧？絕對不是私心去玩，是去精進技術的！」而王子邱勝翊則表示：「聽到首集好成績心情超開心，謝謝大家的支持和幕後團隊的用心， 希望詹哥帶星之沙龍前往日本。」

▲修杰楷學習剪髮。（圖／TVBS提供）
▲修杰楷（右）向製作單位許願去沖繩開星之沙龍分店。（圖／TVBS提供）

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