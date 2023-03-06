吳慷仁對《模仿犯》洗腦術有感　「人心不如想像的堅強」

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對於被操弄的媒體，吳慷仁也有感而發地表示：「當有一個力量開始能夠操縱媒體，甚至操縱大家的眼球時，有時候人心、甚至我們的認知，並不如想像的堅強。」他更舉例：「當今天我告訴你一件錯誤的事情一次或許你沒有感覺，但如果今天有10個人都告訴你同件事情，你也許就會認真思考該不該相信，我覺得這就是媒體的力量，也是兇手用來洗腦人心的力量。」
除了兇手操弄人心及媒體外，《模仿犯》正式預告中也釋出更多命案關鍵線索，檢警們透過線索不斷接近真相，卻又出現更多嫌疑共犯，甚至連劇中飾演柯佳嬿弟弟的夏騰宏也被捲入嫌疑犯之一，讓柯佳嬿在預告中也忍不住詢問負責偵辦的檢察官吳慷仁：「在你心裡我弟是兇手嗎？」面對不斷質疑的聲音，夏騰宏也委屈回應：「我真的什麼都不知道，為什麼你們要針對我？」
護弟心切的柯佳嬿更甚至為了弟弟飆吼受害者家屬：「我弟他什麼都沒有做！」隨即迎來一記耳光，讓粉絲十分心疼與不捨。柯佳嬿受訪說：「我覺得允慧（角色名）有時候反而比較像媽媽在照顧他，想要保護他的心情為他著想，因為他們也是姊弟倆相依為命，所以當他捲入了一個事態嚴重的事件時，姊姊可能又會更加的過度保護，那種保護有時候看起來反而是一種壓力的存在。」
《模仿犯》預告中幕後黑手「Noh」展現出當慾望越過人性時，「惡」將會如何玩弄檢警與被害者家屬，隨著越來越踰矩的誇張行徑，臨床心理師胡允慧（柯佳嬿 飾）也忍不住分析表示：「這個兇手根本就是把殺人這件事當成是他的創作啊。」而不光光是善與惡的對立，劇中媒體也淪為混淆事件真相、操弄社會的媒介，讓電視台當家主播姚雅慈（林心如 飾）壓抑不住怒火在節目中與幕後主使者嗆聲：「你只是一個無能、無用、無存在感的社會寄生蟲罷了，我們跟你講什麼道理？」霸氣外露與兇手直球對決。