周揚青遭爆「復合羅志祥」！19秒影片回應了：這個人是我

吳慷仁對《模仿犯》洗腦術有感　「人心不如想像的堅強」

▲吳慷仁對《模仿犯》洗腦術有感，嘆「人心不如想像的堅強」。（圖／Netflix）
▲吳慷仁對《模仿犯》洗腦術有感，嘆「人心不如想像的堅強」。（圖／Netflix）

記者羅凌筠/綜合報導

吳慷仁近來對新戲《模仿犯》洗腦人心的議題有感，談到殺人犯操縱媒體的力量，他坦言當這樣的「惡」發生在周遭時，不論是誰可能都難以招架，人心究竟該何去何從，也會是觀眾觀影中的反思，他認為人心不如想像的堅強。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Netflix懸疑影集《模仿犯》正式預告今（6）日發布，序幕隨著黑暗出現的神祕口哨聲，搭配上電視台錄影的導播倒數聲，一位背後主使者現身，對著鏡頭提問：「你相不相信？所有人都可能成為殺人兇手。」挑釁意味濃厚，而對於兇手狂妄卻無從阻止的行徑，男主角吳慷仁飾演的專案檢察官，也因案件繁重日漸憔悴，黑眼圈逐漸加深、頭髮凌亂、最後更情緒潰堤。

對於被操弄的媒體，吳慷仁也有感而發地表示：「當有一個力量開始能夠操縱媒體，甚至操縱大家的眼球時，有時候人心、甚至我們的認知，並不如想像的堅強。」他更舉例：「當今天我告訴你一件錯誤的事情一次或許你沒有感覺，但如果今天有10個人都告訴你同件事情，你也許就會認真思考該不該相信，我覺得這就是媒體的力量，也是兇手用來洗腦人心的力量。」

▲柯佳嬿（右）在《模仿犯》質問吳慷仁。（圖／Netflix）
▲柯佳嬿（右）在《模仿犯》質問吳慷仁。（圖／Netflix）
除了兇手操弄人心及媒體外，《模仿犯》正式預告中也釋出更多命案關鍵線索，檢警們透過線索不斷接近真相，卻又出現更多嫌疑共犯，甚至連劇中飾演柯佳嬿弟弟的夏騰宏也被捲入嫌疑犯之一，讓柯佳嬿在預告中也忍不住詢問負責偵辦的檢察官吳慷仁：「在你心裡我弟是兇手嗎？」面對不斷質疑的聲音，夏騰宏也委屈回應：「我真的什麼都不知道，為什麼你們要針對我？」

護弟心切的柯佳嬿更甚至為了弟弟飆吼受害者家屬：「我弟他什麼都沒有做！」隨即迎來一記耳光，讓粉絲十分心疼與不捨。柯佳嬿受訪說：「我覺得允慧（角色名）有時候反而比較像媽媽在照顧他，想要保護他的心情為他著想，因為他們也是姊弟倆相依為命，所以當他捲入了一個事態嚴重的事件時，姊姊可能又會更加的過度保護，那種保護有時候看起來反而是一種壓力的存在。」

▲林心如在《模仿犯》嗆殺人犯是社會寄生蟲。（圖／Netflix）
▲林心如在《模仿犯》嗆殺人犯是社會寄生蟲。（圖／Netflix）
《模仿犯》預告中幕後黑手「Noh」展現出當慾望越過人性時，「惡」將會如何玩弄檢警與被害者家屬，隨著越來越踰矩的誇張行徑，臨床心理師胡允慧（柯佳嬿 飾）也忍不住分析表示：「這個兇手根本就是把殺人這件事當成是他的創作啊。」而不光光是善與惡的對立，劇中媒體也淪為混淆事件真相、操弄社會的媒介，讓電視台當家主播姚雅慈（林心如 飾）壓抑不住怒火在節目中與幕後主使者嗆聲：「你只是一個無能、無用、無存在感的社會寄生蟲罷了，我們跟你講什麼道理？」霸氣外露與兇手直球對決。
 

邵雨薇抱怨一堆遊客照！網見「吳慷仁暱稱」閃瞎：升等了

《富都青年》吳慷仁捲入命案！沒身分、國籍陷身世之謎

吳慷仁飛日本玩10天「交通差異超有感」！盼台灣有所改變

穩交吳慷仁！邵雨薇突否認懷孕　哀嘆：不是我要的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀