阿里山英迪格住2晚噴7萬元不合理？消基會：難歸責飯店
阿里山英迪格酒店爆入住房費爭議！有消費者投訴因「浮動價格」機制，導致228連假住2晚的費用逼近7萬元引發熱議。《NOWnews今日新聞》今（6）日實際詢問阿里山英迪格酒店，行銷公關總監黃伊康回應，「因為屬於客戶的隱私個資，因此不方便透露住宿時的相關費用。」而面對引發的爭議，黃伊康再三強調，確實有向入住的客人在住房前透過簡訊以及口頭說明，入住當天也再次說明並簽署「入住確認信」。而消基會秘書長陳雅萍認為，如果飯店已有明確告知費用，民眾卻因為「浮動價格」而有爭議，「很難將責任歸咎於飯店。」
記者周淑萍/綜合報導
阿里山英迪格酒店行銷公關總監黃伊康指出，引爆爭議的該名入住客人是透過朋友代訂，而英迪格酒店在入住前，會和客人確認行程和費用，在第一次的接洽過程當中得知是委託他人代訂，且需求與代定不同，原本代訂只有包含早餐，後來得知2晚2人都需要晚餐，因此第一時間進行專案配套和規劃，同時透過簡訊以及電話與入住客人說明需要加價的費用。電話中客人同意，來到現場入住時再進行一次說明，入住客人也簽署「入住確認信」，等同於同意此費用。
入住的民眾不滿的爭議主要有兩點，一為「浮動房價」有坐地起價的感覺。黃伊康解釋，很多國際飯店都是這樣的情況，就像是機票的概念，會因為載客率而調整，飯店也會依照住房率調整。另外，該名旅客質疑，假日2晚要價近7萬元，但友人平日入住2晚僅2萬6000元，忍不住懷疑平日、假日價格真得差這麼多嗎？黃伊康強調：「的確是有可能有這麼高的價差。」
記者實際在官網詢價，像是5/1~5/3兩晚的費用就是2萬6246元，而4月清明連假2晚就要5萬8443元，如果再加上2人2天晚餐3350元，還需要再加上13400元，等於清明連假入住2泊2食需要7萬1843元，費用已經突破7萬元。而「浮動房價」就是在考驗市場機制的一種方式。
消基會秘書長陳雅萍表示，在訂房時應當要有個別旅客訂房定型化契約才能保障權利，其中需詳列包含房價、服務內容、有沒有包餐、收不收訂金、退訂的規範、加價費用的服務等，消費者才能明確的知道需要付多少錢，如果飯店都已經確實告知，民眾也接受並簽訂契約，就很難歸責給飯店。
此外，多數人都清楚，本來飯店就會有「浮動價格」，是合理的自由市場的競爭，會有淡旺季的差別，如果飯店都已經做了全面的告知，民眾也同意入住，事後如果有價格上的認知落差就很難去責怪飯店。但秘書長也提出質疑，為何飯店入住時的價格跟退房後的價格不同，如果有明文的標示應該不會有差異才對。