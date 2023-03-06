鄭敬淏結婚了！聊《浪漫速成班》結局：戀愛交往前最有趣

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《浪漫速成班》最後2集中，智室長（辛載夏 飾）是鋼珠連環殺人案凶手的事被南行善、崔直說發現，智室長表示「這就是他守護崔直說」的方式，但他現在累了，便以墜樓方式結束這一切，崔直說因此深受打擊，食慾不振；直到被智室長攻擊而昏迷數日的南海伊（盧允瑞 飾）恢復意識，他才重新振作。豈料，清醒的南海伊卻不顧南行善的養育之恩，決定跟生母高飛遠走，南行善因此悲痛欲絕，看在崔直說眼中滿是心疼。
好在南海伊的媽媽這回不再自私，為了女兒平安快樂而獨自離開韓國。眼看大家的困境一一解決，卻發生崔直說被偷拍，發現他竟跟女愛慕者喝咖啡，崔直說深怕女友南行善生氣，買了大顆鑽戒要跟對方結婚，結果反被南行善求婚，意料之外的「宣示主權」讓崔直說又驚又喜，「我本來要先向妳求婚的，妳真的超乎想像啊！」
事實上，《浪漫速成班》從第11集開始，南行善跟崔直說的感情戲銳減，許多觀眾喊話看不過癮，崔直說受訪表示，他也希望有很多戀愛戲，但開鏡時就收到14集劇本，笑說：「談戀愛就是交往前最有趣啊，交往後就不有趣了！我很喜歡編劇在前11集描繪了他們交往的過程。」《浪漫速成班》完整結局可至Netflix收看。
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