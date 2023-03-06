柯文哲4月8日啟程訪美20天 拜會國務院「相當層級」官員
民眾黨主席柯文哲即將於4月8日啟程出訪美國，而今（6）日民眾黨方面也召開記者會，公布柯文哲為期20天的美國行大致上的行程規劃。據目前公布的初步行程顯示，多數參訪的城市都在東岸，依序前往紐約、波士頓、華盛頓哥倫比亞特區等地。而在行程最後一周則是前往南部的休士頓。
記者丁上程／台北報導
民眾黨秘書長周台竹與柯文哲辦公室發言人陳智菡，今日下午於民眾黨中央召開記者會，並公布柯文哲為期20日美國參訪行程的大致規劃。目前初步規劃台灣時間4月8日下午從桃園機場出發，並於紐約當地時間晚間抵達，並啟動為期5天的參訪行程，除了前往哥倫比亞大學座談外，也會與當地僑界進行座談餐敘，也會拜會政策委員會相關組織。
至於12日起則會前往波士頓進行企業參訪，並與哈佛的學者及學生進行對談；16日起則搭乘飛機轉往華盛頓哥倫比亞特區，除了在當地大學進行演講外，也會拜會布魯斯金智庫、國務院以及國會議員。至於拜會的層級以及對象，周台竹表示目前尚未能透露，不過也預告「預計能與國務院『相當層級』的官員見面。」
而在行程後段，21日起則會到美國南區的德州休士頓，除了進行企業以及學界拜訪外，柯文哲也將前往著名的安德森癌症中心進行參訪，約莫於當地時間午夜搭機返台，預計於28日清晨返抵台灣。周台竹表示，此行在拜會美方行政部門及立法部門時，會向對方表達感謝支持台灣之意，柯文哲也會趁著這個機會，就自己的兩岸與外交關係想法，與美方官員交換意見。