遭爆「靠汪小菲賺千萬」在大陸沒市場　小S反應曝光

狗仔隊出身的葛斯齊在大S（徐熙媛）、汪小菲離婚後，頻爆料汪小菲婚內出軌，連對方在歡樂局與不同女子的親密的畫面，都一次搬上檯面，也因不滿被張蘭指控收大S的錢，直接殺到北京提起告訴。葛斯齊近日於直播中，突然又開瞧小S，更說對方在大陸根本沒市場，甚至直指小S曾靠著汪小菲的名氣，在對岸大賺1300萬，而小S則透過經紀人表示不回應。
記者侯家瑜/台北報導
葛斯齊表示大S離婚前，小S曾和汪小菲錄過一段熱舞影片，據傳該影片是小S「私接」的，收益約300萬元人民幣（約1300萬台幣），還說小S是個善變的人，遇到有價值可利用的人會緊抓，沒利用價值的就會冷落，對此，小S經紀人向《NOWnews今日新聞》表示此事不回應，葛斯齊則至截稿前，尚未回覆訊息。
有網友驚訝葛斯齊向來方向都挺大S、爆料汪小菲居多，對於S家都手下留情，但其實葛斯齊曾爆料小S老公許雅鈞婚內出軌，汪小菲也曾指控過，許雅鈞在家樓下的會所找姑娘。事實上，大小S過去主持節目《娛樂百分百》，無論是台灣還是對岸，人氣都相當高，這次大S、汪小菲離婚事件鬧得沸沸揚揚，仍有部分網友力挺大S，至於小S當初是否利用過「前姐夫」汪小菲賺錢？還有待知情人士出面證實。