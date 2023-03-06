觀光局偕旅宿業徵才　產官學三管齊下盼補足缺口

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此次紮根說明會係透過產官學界共同合作模式，協助旅宿業擴大人才招募範圍，業者以說明會的方式，吸引眾多觀光及非觀光科系在內的學生到場聆聽，深入了解旅宿業相關職涯發展方向及生涯規劃，並透過成功職涯案例，分享有關旅宿實務工作的經驗傳承、學生如何利用在學期間適性發展等，提升年輕族群投入旅宿業發展的意願。
而旅宿業到底有多缺人？104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄告訴《NOWnews今日新聞》，目前旅宿餐飲產業勞動力缺口已經創下20萬新高，排名最缺工第一名，當然政府透過獎勵金補貼的方式，期待相關從業人員薪資水準能提高至30至35K，的確會提高年輕人、新鮮人的入職意願，但在少子化浪潮的衝擊下，恐怕人力有限。
飯店業者也絞盡腦汁期盼人力回流，六福萬怡酒店接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，徵才難有奇招，目前品牌給出35K，高於業內近3成的薪資，更不只透過各大就業博覽會，也相當關注南港在地的地區型攬才管道，然而以基層編制滿編近300人來看，目前缺額仍達1成，以房務員缺額約3成最為嚴重。
交通部觀光局表示，為紓解旅宿業面臨的缺工問題，除將持續透過媒合學校與業者辦理人才招募說明會外，也會於國內大型旅展設攤徵才、拍攝宣傳影片扭轉旅宿業因疫情影響之形象，以多元管道協助旅宿業者求才。