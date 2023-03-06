修杰楷慶40歲生日！賈靜雯甜蜜告白 「背後亮點」超浪漫
女星賈靜雯與修杰楷結婚多年，是演藝圈令人稱羨的銀色夫妻檔。今（6）日修杰楷也正式迎來40歲生日，賈靜雯也在社群平台上貼出兩人緊緊擁抱的照片，並一一說明老公對她的重要性，一字一句幸福又甜蜜，更有趣的是，朋友們還特別買了廣告，掛在背後大樓慶祝，讓賈靜雯笑到不行。
記者詹鎰睿/綜合報導
賈靜雯在社群平台寫下對老公修杰楷的甜蜜告白：「有人到了不惑之年了…這位先生是我們家很重要的支柱！出門旅行，朋友們都說可以沒有我，但一定要有他，他的重要性就是如此。」
賈靜雯提到，在她忙碌的時候，修杰楷是可以獨自帶2位小孩出門旅行的，就連廚藝都是讚不絕口，「他可以清冰箱滿足全家人的味蕾，重點還很美味！我這些年可以如此幸運跟安心的去做我喜愛的工作都是因為他。」
賈靜雯幸福地說著，因為有修杰楷無限的支持，她才能繼續在演藝工作上發光發亮，「因為他說～妳值得被大家喜愛跟看見，修先生，生日快樂，40是大壽，給你滿滿的驚喜跟祝福，你最好的禮物就是被全家大小及寵物包圍，這樣的愛是不是很滿足。」
有趣的是，可以看到夫妻倆的背後大樓上面，竟然掛著祝賀修杰楷生日的廣告看板，讓賈靜雯忍不住大笑，「p.s後面的背板是一群老男人的浪漫禮物，真的浪漫又好笑！」