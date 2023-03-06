VIXX等了5年見到台灣妹！LEO、KEN、HYUK爆吃牛肉麵
韓團VIXX相隔5年再來台，三位成員LEO、KEN、HYUK昨（5日）於「DSpace元動空間」舉辦演唱會，雖然一天開兩場，但內容並未相同，3人透露彩排時恍然大悟，「原來要做這些動作是這麼的累，其他成員真的非常厲害」，相當尊敬大家。
記者陳雅蘭/台北報導
演出以KEN《流星雨》、HYUK《Stay For Me》、LEO《Losing Game》的3人單獨表演開場，各自唱完後再合體演唱《香》。上次VIXX來台灣已經是2018年，這趟睽違5年再度造訪，HYUK表示沒想到和大家再見面會間隔這麼久，LEO則點名：「5年前有來的舉手！」KEN強調3個人能再聚，並以VIXX名義進行演出，讓他們更深刻感受到「VIXX」有多珍貴。
VIXX首度挑戰一日兩場演出，他們特別設計兩套不同內容，除了與現場粉絲回顧「星光PICK! VIXX的傳奇舞台」、「星光PICK! VIXX的傳奇服裝」，也在台上玩起問答與默契大考驗，有趣的是，3人完全不用主持人，僅透過翻譯與現場互動，讓整場演出有如老朋友見面般溫馨。他們在安可唱《Milky Way》時突然衝下台，邊唱邊繞場讓粉絲興奮不已，現場應援也讓他們感動表示：「往後我們也會為了和大家能常常見面更加努力的，真的很愛你們，謝謝你們！」
LEO此行特地提前抵台，除了去西門町走走逛逛，還與KEN、HYUK去吃主辦單位推薦的牛肉麵，他們透過主辦單位表示希望能很快再來，無論是以哪一種型態。