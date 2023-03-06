巫苡萱牙齦慘遭細菌感染 「又患結膜炎」敬業戴眼罩上工
藝人巫苡萱擁有多重身分，除了是直播主、Youtuber、樂天啦啦隊女神、美甲店「Fantasy Art」老闆之外，最近也剛接下節目《天才衝衝衝》助理主持。忙於工作的巫苡萱，日前突PO出獨自上診所看醫生的動態，她和《NOWnews今日新聞》分享自己牙齦嚴重紅腫，工作拍照時也展不開笑容，還吞了4顆止痛藥才勉強上工。
記者侯家瑜/台北報導
巫苡萱日前在動態透露自己睡一覺起床，發現牙齦紅腫，吞了4顆藥才完成工作，她透過經紀人分享：「當時左邊上排牙齦腫起來，拍照時還會因為笑，擠到發炎的牙齦肉，痛到展不開笑容，也因為工作一整天，才暫時沒去看醫生。」隔天巫苡萱就早起就醫，她表示牙齦被診斷「細菌感染」，才會發炎，幸好醫師處理後，目前已無大礙。
怎料沒幾天，巫苡萱眼睛又因結膜炎發紅，必須戴上眼罩遮蔽右眼，「牙齦發炎完換眼睛發炎，我的免疫力還好嗎？」分享自己上網找了DIY眼罩，並用口罩縫成眼罩，笑說不得不佩服自己的巧手。而經紀人也表示巫苡萱後面幾天能更改的工作行程，都將暫緩，無法更換時間的工作，就只能先戴眼罩執行。事實上，巫苡萱日前接受專訪時透露，儘管工作再忙碌，還是會睡滿6到8小時，現在朋友聚會也不會太多，通常結束工作後，就會回家享受一個人的時光。
▲巫苡萱才吞4顆止痛藥，又因結膜炎戴眼罩上工。（圖／巫苡萱IG）