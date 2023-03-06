邪教主性侵方力申女友！「曾惹火郭富城」主播亂問再挨轟
香港歌手、演員方力申女友葉萱（韓名：鄭秀晶），近日出現在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，痛訴自己遭到韓國邪教「攝理教」教主鄭明析性侵。事件曝光後，方力申昨（5）日出席慈善活動，一名女主播賴彥妤訪問時「鬼打牆」，遭到網友砲轟她不尊重方力申。事實上，賴彥妤也曾經惹火過天王郭富城，爭議事件不少。
記者黃雅琪/綜合報導
方力申昨日出席慈善活動時，一開始就明白表示，目前沒有計畫帶女友葉萱出席公開活動，一切順其自然；女主播賴彥妤像是沒有聽見前面的問答，緊接著又問一次方力申：「有沒有想過以情侶檔接工作？」一瞬間全場鴉雀無聲，方力申臉色凝重的再次回應：「應該就不會啦！因為她不是圈內人。」這段訪問曝光後，也引起網友砲轟賴彥妤不尊重受訪者。
現年27歲的女主播賴彥妤，畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，2020年、2021年曾兩度參選香港小姐，落敗後轉行當娛樂新聞主播，也許是沒有經歷過新聞專業訓練，賴彥妤在過去訪談中也爆過爭議事件，她曾問母親早逝的女歌手姜麗文：「如何慶祝母親節？」挨批沒做功課；去年12月，她訪問天王郭富城時不專心，重複發問同樣的問題，郭富城直接回她：「我剛剛已經講過囉。」
※【NOWnews 今日新聞
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