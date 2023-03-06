台灣Can Help！「盈榮638號」不計損失 營救6名美籍船員
農委會漁業署在本（3）月3日接獲我國籍「盈榮638號」漁船(CT7-0578)船主通報，該船於美國夏威夷Honolulu島西南方公海海域，應美方請求馳援遇險之「SEA SMILE」美籍漁船，「盈榮638號」漁船立即切斷原本作業中漁具前往救援，充分體現「人溺己溺」的人道精神，漁業署對此表示肯定及讚賞。
記者林莞茜／綜合報導
漁業署說明，「盈榮638號」船係船長約56公尺、562噸之鮪延繩釣漁船，於美國夏威夷Honolulu島西南方約581浬公海海域作業時接獲請求救援距該船東北方約15浬海域之美籍「SEA SMILE」漁船，並通報漁業署漁業監控中心後，疾行前往案發海域，順利救起該船船上全體6名美籍船員，隨後轉由美籍「CAPTAIN MINH」漁船將遇險船員等送返美國，「盈榮638號」船則返回漁區繼續作業。
漁業署表示，此次「盈榮638號」迅速馳援他國遇難漁船，一如過去我國籍漁船遇險，美國等各國搜救單位及民間船隻均積極提供搜救協助，「盈榮638號」船不計作業損失，聞聲救苦，迅速無私馳援他國遇難漁船之行為，充分體現國際漁船海上互助互惠的精神，實為表率。
漁業署強調，漁船海上作業本具高度風險，仰賴各國政府及民間力量相互合作支援，我國長期以來透過國家搜救指揮中心網絡，指揮協調相關國家或海上船隻協助海上遇險漁船，漁業署將持續參與協調聯繫角色，以共同維護海上作業漁船及漁民生命安全。