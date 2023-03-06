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販毒貼心「天氣冷送你家」　警瓦解小蜜蜂集團

▲中市警趁「小蜜蜂」開車送毒機會，當街前後包抄逮人並起出毒品(圖／柳榮俊翻攝2023.3.6)
▲中市警趁「小蜜蜂」開車送毒機會，當街前後包抄逮人並起出毒品(圖／柳榮俊翻攝2023.3.6)

記者柳榮俊/台中報導

販毒集團在網路上以販售「香精」為幌子，實則暗營毒品交易，還貼出「天氣冷電話來電馬上到你家」貼心服務，台中市警方網巡識破端倪，去年底趁旗下「小蜜蜂」開車送毒機會，當街前後包抄逮人並起出毒品，進而再逮捕兩名幕後上手，而全案最近也由檢方依毒品罪嫌起訴。

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台中市刑大偵五隊去年底網路巡邏時，發現通訊軟體有暱稱「力捷租賃」者，張貼「香精一律1：500元、買五送一、香氛系列2組3800、4組7500」，以及「天氣冷電話來電馬上到你家」等疑似販毒暗語訊息，經報請臺中地檢署指揮偵辦，鎖定22歲蔡姓男子涉嫌販毒追緝。


警方表示，在犯嫌進行毒品交易時，警方當場查獲到場販毒的蔡嫌，計查扣毒品咖啡包65包(毛重計360.86公克)、愷他命6包(毛重計10.66公克)、智慧型手機2支、現金新臺幣6,000元等，再經溯源、抽絲剝繭深入追查，將幕後指揮之何嫌2人逮捕到案，全案經臺中地檢署檢察官偵結後，以違反毒品危害防制條例第4條規定起訴在案，最輕本刑為7年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。


台中市警局呼籲，要拒絕毒品，切勿好奇嘗試，如發現毒品情事，請勇敢檢舉，經提供犯罪線索因而破案者，最高可獲得新臺幣1,000萬元檢舉獎金。而中市警方積極執行查緝毒品工作，於111年上半年獲內政部警政署核定為六都第一之佳績，將會持續刨根溯源，追緝幕後集團、製毒工廠，避免毒品危害民眾健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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