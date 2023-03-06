蘇打綠籲「別聽舊歌」！青峰遭酸刻薄曝內幕：也只能這樣
天團蘇打綠過去和前經紀人林暐哲為了商標糾紛鬧上法院，官司纏訟3年，這之間蘇打綠被迫改名為「魚丁糸」，雖然去年林暐哲終於宣告放棄蘇打綠商標所有權，將名字還給蘇打綠，不過主唱青峰昨（5）日發文呼籲歌迷，不要在任意平台收聽舊版歌曲，因為數位平台的版權收入仍被有心人士控制著，團隊也因此正在拼命復刻舊歌，消息曝光立即引起熱議，而青峰今日再度發文感嘆，自己過去因盲目、大器而養出怪物，如今為了保護團體，他願意當外界所形容的「刻薄」角色，字裡行間的無奈讓粉絲相當心疼。
記者賴禹妡/台北報導
青峰昨日在臉書上發文表示，雖然從上個月開始終於可以大方說出「大家好我們是蘇打綠」，但市面上以「蘇打綠」之名的所有舊有檔案、母帶，都還在被有心人士利用當中，呼籲粉絲們別在任何平台上聽舊版，「你的每一次收聽，都是助紂為虐，都是在給有心人士子彈想辦法整我們」，貼文曝光後立即掀起熱議，甚至還登上了微博熱搜冠軍。
而青峰今日再度發限動苦嘆，或許就是因為過去的盲目，才會造就一切事件的發生，「也曾『大器』地想說別計較、算了吧，當報恩，能離開就好，最後這樣的『大器』養出了怪物，至今尚未停止」。
青峰無奈表示，「數不清發生過的事，以及目前還在檯面下不斷操作的」，雖然沒有辦法明說一切，但會發出這樣的「悲鳴請求」，是因為對仍在繼續發生的事情感到絕望，即便不知情的外人總能大做文章，但青峰直言，若能彌補過去的盲目，他願意當那個被形容「刻薄」的角色，只為了能夠保護蘇打綠，「我也只能這樣」。
青峰的發言讓許多粉絲十分心疼，團長阿福也留言支持，「屬於自己的作品，當然要保護好。我們並不是不喜歡分享，但變成攻擊自己子彈的工具，那可千萬母湯」，鋼琴手阿龔則對粉絲喊話「謝謝所有懂得愛護珍惜的，一起聆聽陪伴感受著的你，世界依然有太多恣意妄為，我們需要更多傳達的力量」。