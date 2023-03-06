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基隆捷運成騙局？鐵道局回擊：經費上漲與首長換人無關

▲基隆捷運建設經費大漲，市長謝國樑大喊難以負擔。（圖 ／基隆市政府提供）
▲基隆捷運建設經費大漲，市長謝國樑大喊難以負擔。（圖 ／基隆市政府提供）

記者黃仁杰／台北報導

基隆捷運計畫總經費從原本預估的425億元上調至697億元，讓基隆市負擔經費從17億暴增至53億，市長謝國樑大喊難以負擔，也有外界批評由於民進黨未能成功接棒執政，讓經費大漲，建設基隆捷運是「政治騙局」，而鐵道局今（6）日則對外回應，地方負擔經費與政治考量無關。

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針對基隆捷運建設經費大幅調整，鐵道局指出，主要受疫情影響缺工缺料、營建物價大幅上漲、配合地方需求採深入市區方案調整路線車站，以及部分用地取得方式改變等因素，致預估經費為697億元，其中地方經費分擔原則係參酌中央對地方補助辦法之大眾捷運系統規劃及建設計畫規定辦理。

有媒體報導基隆市應負擔經費增加，除上述營建物價大幅上漲及用地取得方式等，另基隆市政府自112年起財政等級由4級調升至3級，中央補助比例由86%調降為84%，基隆市政府分擔經費由17.7億元增加為53.86億元，並非因首長更迭之因素調整，亦非媒體所稱政治考量，且基隆、新北及台北市之經費分擔均採一致性原則估算。後續地方亦可考量優先拓展車站周邊整體發展，地方政府可藉由開發方式降低用地取得成本，並增加收益，以創造地方與民眾雙贏。

鐵道局強調，基隆捷運攸關基隆河谷廊帶及大汐止產業未來百年大計，為配合地方發展的重大軌道建設計畫，未來捷運車站如八堵、七堵、北五堵及保長坑等地區，將由基隆及新北市政府依車站周邊環境特性及發展藍圖，進行都市設計、更新及活化利用，使捷運站周邊成為地區TOD生活或產業網絡節點，共創北北基共生共榮生活圈。

目前基隆捷運依109年10月13日交通部與台北、新北及基隆市首長於「北北基軌道路網政策溝通平台起始會議」所獲共識，第一階段先行推動南港至八堵，並配合地方需求路線調整深入市區，服務更多民眾。至於基隆至八堵路段涉及拆遷納入第二階段，依地方發展持續規劃討論。目前基隆捷運計畫第一階段路線環境影響說明書於112年3月2日環保署初審會議獲審查修正後通過，將儘速依審查意見補充修正後，提報環保署審查。本計畫將俟綜合規劃完成及環評審查通過後，提報核定以接續辦理設計及施工等作業。

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