基隆捷運成騙局？鐵道局回擊：經費上漲與首長換人無關

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有媒體報導基隆市應負擔經費增加，除上述營建物價大幅上漲及用地取得方式等，另基隆市政府自112年起財政等級由4級調升至3級，中央補助比例由86%調降為84%，基隆市政府分擔經費由17.7億元增加為53.86億元，並非因首長更迭之因素調整，亦非媒體所稱政治考量，且基隆、新北及台北市之經費分擔均採一致性原則估算。後續地方亦可考量優先拓展車站周邊整體發展，地方政府可藉由開發方式降低用地取得成本，並增加收益，以創造地方與民眾雙贏。
鐵道局強調，基隆捷運攸關基隆河谷廊帶及大汐止產業未來百年大計，為配合地方發展的重大軌道建設計畫，未來捷運車站如八堵、七堵、北五堵及保長坑等地區，將由基隆及新北市政府依車站周邊環境特性及發展藍圖，進行都市設計、更新及活化利用，使捷運站周邊成為地區TOD生活或產業網絡節點，共創北北基共生共榮生活圈。
目前基隆捷運依109年10月13日交通部與台北、新北及基隆市首長於「北北基軌道路網政策溝通平台起始會議」所獲共識，第一階段先行推動南港至八堵，並配合地方需求路線調整深入市區，服務更多民眾。至於基隆至八堵路段涉及拆遷納入第二階段，依地方發展持續規劃討論。目前基隆捷運計畫第一階段路線環境影響說明書於112年3月2日環保署初審會議獲審查修正後通過，將儘速依審查意見補充修正後，提報環保署審查。本計畫將俟綜合規劃完成及環評審查通過後，提報核定以接續辦理設計及施工等作業。