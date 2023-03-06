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陳冠霖求鄭仲茵：放過我！KTV事件「1巴掌」付出巨大代價

▲陳冠霖（左）還原KTV巴掌案，求鄭仲茵放過。（圖／翻攝自鄭仲茵、陳冠霖牛仔部落格臉書）
▲陳冠霖（左）還原KTV巴掌案，求鄭仲茵放過。（圖／翻攝自鄭仲茵、陳冠霖牛仔部落格臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

鄭仲茵日前受訪，揭露20歲女兒黛拉出生以來，只在出生、滿月見過爸爸陳冠霖2次面，掀起這對怨偶離婚20年的家暴疑雲，陳冠霖今（6）日還原KTV抓姦門的前因後果，自認因打鄭仲茵1巴掌，背負家暴惡名20年，差點身敗名裂，「這件事一直以來都是兩敗俱傷，20年了，我的訴求只有一個，請妳放過我吧，真的做到各自安好。」

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陳冠霖說當初KTV事件是劇組朋友們聚會，後面卻被莫名扣上要來抓姦的場所，也變成他跟不存在小三的約會。「眼睜睜看著當時懷孕的妻子，去傷害現場莫名無辜的人，鑄成大錯；2005年我就說明過，當下我確實因為對方一進來就情緒失控攻擊我，並拿瓶子要砸人時，我還手一巴掌；當時我只希望她能冷靜下來。」

最後演變成他是鄭仲茵口中對她長期施暴的暴力男，陳冠霖說：「這些年，我曾經想過是不是當年，當下的我根本不應該去阻止對方歇斯底里的行為、一個不分青紅皂白、衝進來就先潑水、謾罵、動手打人，接著拿東西要砸人的孕婦，如果當時我沒有阻止，或許今天要承受後果、被謾罵的人，是不是就不是我了？！」

而對於鄭仲茵曬出陳冠霖20年前的親筆承諾書，指控懷孕時在泰國蜜月被硬上，陳冠霖說：「女方甚至藉此操作編造出跟團蜜月旅行求歡不成爆打的謊言。試問20年了，我應該繼續忍耐，繼續讓妳消費，永無止境的接受妳加油添醋，將受害者角色扮演的淋漓盡致？讓妳可以無限上綱！甚至將許多莫須有的罪名，全部扣在我頭上嗎？」

▲陳冠霖說明在KTV打鄭仲茵巴掌的前因後果。（圖／翻攝陳冠霖臉書）
▲陳冠霖說明在KTV打鄭仲茵巴掌的前因後果。（圖／翻攝陳冠霖臉書）
▲陳冠霖親筆悔過書。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）
▲陳冠霖親筆悔過書。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）
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