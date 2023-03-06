中彰投綠委串連 拋台中月票299、中部通勤月票499
立法院聯席委員會今（6）日審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中外界關注交通部所編列的221億元預算，將擴大公共運輸補助，民進黨中彰投立委串連提案，要求交通部加速推動中部公共運輸基礎建設，盼中部通勤通學月票價設定為499元、台中市區月票299元，鼓勵中部民眾多多搭乘公共運輸。
記者陳威叡／台北報導
民進黨台中、彰化與南投立委包括何欣純、張廖萬堅、莊競程、黃國書、黃秀芳、陳秀寳、陳素月、林靜儀、羅美玲與甫勝選的蔡培慧共同提案，說明交通部在上月23日提出「促進公共運輸使用方案」，預計將依各都會生活圈（北北基桃、中彰投苗、南高屏等），分別規劃通勤月票措施，提供民眾通勤優惠。
提案說明，以中部地區中彰投苗跨區通勤通學為例，從南投、彰化、或苗栗到台中，每月通勤通學交通費用，皆須1000元以上；同時台中市內每月山海線到市區的交通支出在2000元以上，且目前僅1條捷運、2條台鐵山海線共3條軌道運輸，公共運輸基礎建設更顯落後貧乏。
因此除了加速中部地區各項軌道建設進度外，認為交通部在「公路公共運輸服務升級計畫」中，必須對中部地區交通挹注更多資源，在軌道及公路運輸基礎建設過程中，對於民眾通勤通學的交通費用補貼，就成為提升民眾使用軌道運輸關鍵誘因。
希望交通部與地方政府協調，將中部地區城際通勤通學月票價格定為499元，台中市區通勤通學月票定價為299元，以鼓勵交通基礎建設較為落後的區域民眾搭乘公共運輸。