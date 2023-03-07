攝理教黑歷史曝！教主性侵「台大政大百女」　遭通緝24年

惹出「松山之亂」醜聞4警遭彈劾　懲戒法院今開庭

▲時任松山分局長林志誠（圖／記者潘千詩攝，2023.03.07）
▲時任松山分局長林志誠（圖／記者潘千詩攝，2023.03.07）

記者潘千詩／台北報導

四海幫份子徐權等10名黑衣人前年闖入中崙派出所滋事，引爆警界醜聞「松山之亂」，經監察院彈劾時任松山分局長林志誠、時任中崙所長許書桓、時任副所長顏敏森、時任巡佐傅榮光4人，懲戒法院今（7）日開庭，林志誠說，許、傅直到檢方爭取緩起訴才自白故意刪除監視器畫面，「至今沒有還我公道」，或許當下的決策不妥，但沒有要隱瞞。

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2021年4月16日凌晨，時任松山分局督察組教官楊忠蒞酒後在街頭與徐權等10名黑衣人起口角衝突，徐等人追著楊闖入中崙所大鬧96秒，並持鐵椅砸毀值勤台電腦螢幕，事後還爆出監視器被格式化、開記者會謊稱「停電」等連串荒腔走板事件。

監委認為林志成、許書桓、顏敏森、傅榮光4人有重大違失，通過彈劾後送懲戒法院。懲戒法院7日行準備程序，監察院建議林志誠降級以上處分，許書桓、傅榮光減俸。

林志誠說，案發當天，監視器畫面消失且情困混亂，沒時間釐清外，長官要求盡速對外說明，加上許書桓報告稱「可能是我誤刪檔案」，且事發前曾停電，有同仁提醒可能受停電影響，所以記者會初步定調是停電。

林說，他並未完全採信停電說，所以又請台北市刑大科技隊還原硬碟內容，影片顯示許、傅站在監視器主機前操作，因無聲音無從確認2人是在調檔案或刪檔案，為謹慎起見，將許、傅2人依偽造文書罪函送、另將10名滋事份子移送，自己則請調負責。

林志誠說，如真能隻手遮天，何必找科技犯罪偵查隊協助，即便當下的決策不理想，但沒要隱匿。

法官疑惑許書桓為什麼要特別關照楊忠蒞？許稱「怕傳出去影響聲譽」；許男辯護律師說，許當天沒有值班，看到顏敏森的報告以為是民事案件才沒向分局長報告，也因誤信傅榮光而採納刪檔建議。

傅榮光承認一時失慮而做出錯誤決定，建議許刪檔的動機只是希望維護警譽，絕非惡意或私利。

4人中唯一沒有提出答辯狀的顏敏森說，他虛心接受被記2小過的行政處分，不答辯是希望事情快點落幕。法官庭末諭知候核辦。

▲時任中崙所長許書桓（左）、時任巡佐傅榮光（右）（圖／記者潘千詩攝，2023.03.07）
▲時任中崙所長許書桓（左）、時任巡佐傅榮光（右）（圖／記者潘千詩攝，2023.03.07）

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