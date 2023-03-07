惹出「松山之亂」醜聞4警遭彈劾　懲戒法院今開庭

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監委認為林志成、許書桓、顏敏森、傅榮光4人有重大違失，通過彈劾後送懲戒法院。懲戒法院7日行準備程序，監察院建議林志誠降級以上處分，許書桓、傅榮光減俸。
林志誠說，案發當天，監視器畫面消失且情困混亂，沒時間釐清外，長官要求盡速對外說明，加上許書桓報告稱「可能是我誤刪檔案」，且事發前曾停電，有同仁提醒可能受停電影響，所以記者會初步定調是停電。
林說，他並未完全採信停電說，所以又請台北市刑大科技隊還原硬碟內容，影片顯示許、傅站在監視器主機前操作，因無聲音無從確認2人是在調檔案或刪檔案，為謹慎起見，將許、傅2人依偽造文書罪函送、另將10名滋事份子移送，自己則請調負責。
林志誠說，如真能隻手遮天，何必找科技犯罪偵查隊協助，即便當下的決策不理想，但沒要隱匿。
法官疑惑許書桓為什麼要特別關照楊忠蒞？許稱「怕傳出去影響聲譽」；許男辯護律師說，許當天沒有值班，看到顏敏森的報告以為是民事案件才沒向分局長報告，也因誤信傅榮光而採納刪檔建議。
傅榮光承認一時失慮而做出錯誤決定，建議許刪檔的動機只是希望維護警譽，絕非惡意或私利。
4人中唯一沒有提出答辯狀的顏敏森說，他虛心接受被記2小過的行政處分，不答辯是希望事情快點落幕。法官庭末諭知候核辦。