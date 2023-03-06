黃臉婆變身俏櫃姐！《做工的人》李銘順突然偷親曾珮瑜
金獎班底話題電影《做工的人》今（6）日發布10張人物版海報，除了一票陽光又帥氣的工地男人之外，在影集版被譽為「工地裡最美的風景」的女星曾珮瑜，這回剪了新瀏海現身，年輕時尚的外型相比影集版的苦情人妻，兩者形象差異很大，她笑說：「這次不用當黃臉婆了！」而片中飾演曾珮瑜老公的李銘順，在拍攝過程中突然偷親她，讓現場所有人又驚又喜。
記者黃雅琪/綜合報導
嫁雞隨雞卻有個愛做發財夢的工人老公，飾演美鳳的曾珮瑜在《做工的人》影集版台語連珠炮罵老公，結局崩潰痛哭成為經典畫面。電影《做工的人》故事回到11年前，年輕11歲的美鳳在百貨公司當櫃姐，兒子小傑還在念國小，與老公阿祈也甜蜜許多，跳脫「苦情黃臉婆」的曾珮瑜笑說：「這次讓大家看到年輕、時髦、愛漂亮還在當櫃姐的美鳳，罵人的場次比較少，沒那麼苦情跟嚴厲，也能讓大家看到阿祈、美鳳恩愛的樣子。」
隨著角色年輕11歲，曾珮瑜為了電影《做工的人》剪瀏海、染頭髮，她開心地說：「真的有年輕10歲的感覺。」片中一場在百貨公司與飾演老公阿祈的李銘順大撒糖，李銘順在沒有討論之下「突然偷親了曾珮瑜一口」，瞬間閃瞎所有工作人員，她坦言：「就覺得（偷親一口）是阿祈會做的事，很自然合理就順著演下去！我們當下都很知道阿祈跟美鳳是哪一種夫妻，所以就很自然而然的表現出來，我覺得還滿有火花的！」電影將於3月31日上映。