「金曲歌王」荒山亮捲性侵案！45歲單親媽控他錄音室硬來
「台語金曲歌王」荒山亮，唱紅多首名曲〈英雄無名〉、〈煙消雲散〉、〈與我爭鋒〉，更在西元2012年時，以作品《天荒地老》榮獲第23屆金曲獎「最佳台語男歌手」獎項。今（6）日，荒山亮被《三立新聞台》爆料，捲入性侵45歲單親媽媽一案，荒山亮經紀人也回應，相關事件即將進入司法程序。
記者黃雅琪/綜合報導
根據《三立新聞台》報導，一名45歲的單親媽媽指控53歲的荒山亮，在去年11月3日晚間，藉口要與她「買茶」，邀約她到林口的錄音室，兩人碰面後荒山亮付給她1萬2千元，買下5斤茶葉。事後兩人一邊喝酒、一邊聊天，有些酒意的她本想休息一會，卻遭到荒山亮性侵。投訴女子指控，當時明確向荒山亮拒絕發生性行為，但對方卻以「會小力一點」強行性侵。
事後，投訴女子本想私下解決，要求荒山亮付給她和解金100萬元，但是荒山亮匯款1萬元後，便置之不理，女子一氣之下到警局提告荒山亮妨害性自主，同時附上報案三聯單與對話紀錄向媒體佐證。對此，荒山亮經紀人回覆《NOWnews今日新聞》：「感謝各界媒體朋友關心，目前此事件荒山亮已委託律師處理，未來若有進一步消息再對外界說明。」而荒山亮本人則是堅決否認性侵一事，直指對方因缺錢長時間恐嚇他。
※【NOWnews 今日新聞
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