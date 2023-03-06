臺中郵局「捐熱血 郵愛心」 募集1.7萬袋熱血挹注血庫

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其中，A型及B型庫存量超過十天，AB型是8.4天，唯有0型是6.3天，仍居於偏低水準。捐血中心表示，天氣嚴重影響民眾捐血意願，只要一下雨，捐血量就明顯下降。為了挹注血液安全庫存量，以因應天候變化等意外發生，仍需要各團體響應捐血救人義舉。
臺中郵局李木順副局長表示，中華郵政公司自民國92年起，持續辦理全國性捐血活動，至今已募集超過48萬袋熱血，為社會注入愛心暖流，深獲肯定。其中，臺中郵局為推廣捐血活動不遺餘力，募集捐血袋數在中華郵政捐血月中年年奪冠，去年更是募集1萬9仟餘袋，難能可貴。
今年臺中郵局響應「捐熱血，郵愛心」活動，整個三月裡規劃32處捐血站，並提供1萬7仟份「超商商品卡」鼓勵民眾挽袖捐血，民眾於3月1日至31日至指定捐血站，捐血1袋即獲贈品1份=, 目標是募集1.7萬袋熱血。
為加強宣導，今天在太平宜欣郵局擴大舉辦捐血活動，聯合太平區後備憲兵荷松協會、成偉食品股份有限公司、統欣生物科技有限公司、壹零壹養生堅果館、元易生技股份有限公司、石城實業股份有限公司及興霖食品股份有限公司等單位贊助捐血贈品，吸引民眾大排長龍響應捐血。
捐血中心呼籲，臺灣社會趨近高齡化，醫療用血需求越來越高，希望民眾養成定期捐血習慣。捐血利人利己，不僅促進新陳代謝，還能定期檢視自己的血液健康狀況，最重要的是「捐血一袋 救人一命」，把愛心傳遞出去延續他人生命。