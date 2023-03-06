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桃園機車駕訓補助　限量1500名再加碼1300元

▲張善政宣布，自3月1日起至5月31日前，市府再加碼補助1,300元，限量1,500個名額，凡經機車駕訓班訓練考取駕照，每名最高合計補助2,600元。（圖／記者李春台攝，2023.03.06）
▲張善政宣布，自3月1日起至5月31日前，市府再加碼補助1,300元，限量1,500個名額，凡經機車駕訓班訓練考取駕照，每名最高合計補助2,600元。（圖／記者李春台攝，2023.03.06）

記者李春台／桃園報導

交通部自108年起推動「機車考照駕訓班訓練計畫」，並補助每名學員1300元，桃園市政府今（112）年也加碼補助1300元。桃園市長張善政今（6）日出席「112年桃園市機車駕訓疊加補助說明會」時宣布，自3月1日起至5月31日前，市府再加碼補助1,300元，限量1,500個名額，凡經機車駕訓班訓練考取駕照，每名最高合計補助2,600元。

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張善政致詞時提到，高中時一位非常好的同學，與他同時考進台大，但這位同學大一時因為騎機車發生車禍殞命，他十分婉惜地表示，如果當年有類似的課程，或許這位好同學就可以躲掉一劫，現在成為一位對社會有用的人。


張善政表示，目前桃園人口迅速增加，因此更需要機車考照駕訓方案，讓尚未考取機車駕照的民眾能夠預先在安全場地練習。今（112）年預計加碼補助1,500個名額，未來市府也將視實施成效，評估擴大辦理的可行性，讓更多年輕人透過補助參與機車駕訓方案，營造更安全的交通環境。


交通部公路總局新竹區監理所長吳季娟表示，為了策略性推動機車駕訓方案，新竹區監理所不但親自拜訪學校校長，也鼓勵桃園地區的駕訓班與監理所合作，並結合市府團隊等資源，攜手為機車駕訓而努力。

▲今天現場還示範了機車道路駕駛時，容易發生危險的情境以及正確避免危險的方式。（圖／記者李春台攝，2023.03.06）
▲今天現場還示範了機車道路駕駛時，容易發生危險的情境以及正確避免危險的方式。（圖／記者李春台攝，2023.03.06）
中華民國汽車駕駛教育學會理事長陳永親表示，自交通部開放駕訓班參與機車考照訓練計畫以來，根據研究分析，經過機車駕訓班考取駕照的民眾，違規風險降低32%、肇事風險降低20%；截至去（111）年為止，違規風險降低達56%、肇事風險降低達35%。而在所有肇事原因中，最多為長者、酒駕及18至24歲民眾，因此，若能在考取駕照階段推動防禦駕駛，更能提升安全概念及駕駛技巧，進而避免發生事故的遺憾。

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