桃園機車駕訓補助　限量1500名再加碼1300元

我是廣告 請繼續往下閱讀
張善政致詞時提到，高中時一位非常好的同學，與他同時考進台大，但這位同學大一時因為騎機車發生車禍殞命，他十分婉惜地表示，如果當年有類似的課程，或許這位好同學就可以躲掉一劫，現在成為一位對社會有用的人。
張善政表示，目前桃園人口迅速增加，因此更需要機車考照駕訓方案，讓尚未考取機車駕照的民眾能夠預先在安全場地練習。今（112）年預計加碼補助1,500個名額，未來市府也將視實施成效，評估擴大辦理的可行性，讓更多年輕人透過補助參與機車駕訓方案，營造更安全的交通環境。
交通部公路總局新竹區監理所長吳季娟表示，為了策略性推動機車駕訓方案，新竹區監理所不但親自拜訪學校校長，也鼓勵桃園地區的駕訓班與監理所合作，並結合市府團隊等資源，攜手為機車駕訓而努力。
中華民國汽車駕駛教育學會理事長陳永親表示，自交通部開放駕訓班參與機車考照訓練計畫以來，根據研究分析，經過機車駕訓班考取駕照的民眾，違規風險降低32%、肇事風險降低20%；截至去（111）年為止，違規風險降低達56%、肇事風險降低達35%。而在所有肇事原因中，最多為長者、酒駕及18至24歲民眾，因此，若能在考取駕照階段推動防禦駕駛，更能提升安全概念及駕駛技巧，進而避免發生事故的遺憾。