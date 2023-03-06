郭富城父愛噴發！曝《斷網》「愛女如命的父親」原型人物

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本片運用CG特效結合香港南生圍實景打造出獨特的「網路森林」，將網路世界具象化。其中最讓人印象深刻的是，郭富城潛入危機四伏的「暗網」與駭客廝殺的戲。在造型上劇組下足功夫，讓演員戴上透明反光面具，穿著發光的連帽黑袍，極具神祕感。美術總監文念中解釋：「我們給演員配戴一種透明反光面具，只要輕微接觸到，就會有強烈的反光。」郭富城則形容：「就像一個發光的物體，像一條電線在裡面擺動的一種能量。」林家棟也說：「暗網令人非常震撼，更是導演的全新嘗試。」
除了天馬行空的網路世界、血脈賁張的動作場面，《斷網》還有濃厚的父女親情，郭富城飾演的網路保安主任「卓家俊」是一位愛女如命的父親，片中為解救女兒有不少展現父愛的動人演出。對此郭富城受訪時坦言：「我從來沒有演過一個爸爸，一切都以女兒為中心的。因為女兒有先天性疾病，所以他的行動都是為了保護女兒。」
此外，郭富城還透露，片中特殊的父女關係其實是監製鄭保瑞的親身經歷。在拍攝《西遊記之大鬧天宮》時，鄭保瑞女兒生了病，他將那種無時無刻為女兒掛心的狀態放到角色當中。這也讓現實生活中擁有兩個女兒的郭富城感同身受：「我把現實中做爸爸的心態，再多加重一點放在電影裡，他比一般的爸爸背負了更多責任，如果我的女兒是這樣，我也會像卓家俊一樣。」電影《斷網》3月10日上映。