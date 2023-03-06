經典賽10年前「護國女球僮」現況曝！超暖身分獲球迷讚爆

郭富城父愛噴發！曝《斷網》「愛女如命的父親」原型人物

▲《斷網》郭富城演出愛女如命的父親，他透露原型人物是監製鄭保瑞。（圖／華映娛樂提供）
▲《斷網》郭富城演出愛女如命的父親，他透露原型人物是監製鄭保瑞。（圖／華映娛樂提供）

記者黃雅琪/綜合報導

動作犯罪電影《斷網》由香港知名導演鄭保瑞監製、新生代導演黃慶勳執導，由香港三大影帝郭富城、任達華、林家棟聯同賴雅妍、譚耀文等人共同主演。《斷網》以創新手法結合實景與特效，呈現一場緊張刺激的網路金融犯罪，片中郭富城化身愛女如命的父親，他透露原型人物其實就是監製鄭保瑞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《斷網》郭富城暗網造型曝光。（圖／華映娛樂提供）
▲《斷網》郭富城暗網造型曝光。（圖／華映娛樂提供）
為了化身《斷網》的「電腦天才」，郭富城特別戴上黑框眼鏡增加專業形象，讓角色更具說服力，並透露首要之務是訓練自己「打字要帥」。此外，他也在拍攝前上網做功課，將一名印度小駭客操作電腦的手法及神韻當作參考。對於要在大量綠幕前發揮想像力，郭富城坦言並無困難，因為和監製鄭保瑞合作過多部作品，已培養出好默契：「基本上他一個眼神我就知道他想做什麼了。」

本片運用CG特效結合香港南生圍實景打造出獨特的「網路森林」，將網路世界具象化。其中最讓人印象深刻的是，郭富城潛入危機四伏的「暗網」與駭客廝殺的戲。在造型上劇組下足功夫，讓演員戴上透明反光面具，穿著發光的連帽黑袍，極具神祕感。美術總監文念中解釋：「我們給演員配戴一種透明反光面具，只要輕微接觸到，就會有強烈的反光。」郭富城則形容：「就像一個發光的物體，像一條電線在裡面擺動的一種能量。」林家棟也說：「暗網令人非常震撼，更是導演的全新嘗試。」

▲《斷網》郭富城在網路森林中的反光面具造型。（圖／華映娛樂提供）
▲《斷網》郭富城在網路森林中的反光面具造型。（圖／華映娛樂提供）
除了天馬行空的網路世界、血脈賁張的動作場面，《斷網》還有濃厚的父女親情，郭富城飾演的網路保安主任「卓家俊」是一位愛女如命的父親，片中為解救女兒有不少展現父愛的動人演出。對此郭富城受訪時坦言：「我從來沒有演過一個爸爸，一切都以女兒為中心的。因為女兒有先天性疾病，所以他的行動都是為了保護女兒。」

此外，郭富城還透露，片中特殊的父女關係其實是監製鄭保瑞的親身經歷。在拍攝《西遊記之大鬧天宮》時，鄭保瑞女兒生了病，他將那種無時無刻為女兒掛心的狀態放到角色當中。這也讓現實生活中擁有兩個女兒的郭富城感同身受：「我把現實中做爸爸的心態，再多加重一點放在電影裡，他比一般的爸爸背負了更多責任，如果我的女兒是這樣，我也會像卓家俊一樣。」電影《斷網》3月10日上映。

邪教主性侵方力申女友！「曾惹火郭富城」主播亂問再挨轟

快訊／一問到蔡天鳳命案！郭富城瞬間《斷網》台媒全傻眼

相差12公分！郭富城「夢幻聯動」孔劉　意外曝最萌身高差

《風》郭富城毒癮發作翻白眼！與《如懿傳》女星爽得火熱

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀