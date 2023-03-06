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日18歲「天才童星」蘆田愛菜變學霸！直升慶應大學法學部

▲「天才童星」蘆田愛菜，據傳今年春天直升慶應大學法學部，超狂學霸的表現引發熱議。（圖／翻攝蘆田愛菜IG）
▲「天才童星」蘆田愛菜，據傳今年春天直升慶應大學法學部，超狂學霸的表現引發熱議。（圖／翻攝蘆田愛菜IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

年僅18歲的日本女星蘆田愛菜，從3歲就踏入演藝圈，憑藉戲劇《Mother》一炮而紅，成為家喻戶曉的天才童星，不僅演技榮獲多個獎項，還能兼顧課業，據傳今年春天蘆田愛菜即將成為日本名校慶應義塾大學法學部學生，掀起外界熱議。

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綜合日本媒體報導，2017年錄取慶應義塾大學附屬中學的蘆田愛菜，至今完全沒有缺課，成績也相當優異，平時就靠著大量書籍閱讀，順利直升慶應義塾大學女高中部，完全沒有因為演藝工作耽誤學業。

有消息人士爆料，由於學校制度的關係，會綜合學生3年來的成績，讓名列前茅的學生選填志願，但蘆田愛菜的選擇並非國中時的目標醫學院，而是法學院政治學系。

▲蘆田愛菜兼顧演藝、學業，經常成為網友們關注的對象，漸漸變成國民女兒。（圖／翻攝蘆田愛菜IG）
▲蘆田愛菜兼顧演藝、學業，經常成為網友們關注的對象，漸漸變成國民女兒。（圖／翻攝蘆田愛菜IG）
事實上，這位天才童星的生活，與她的演藝事業一樣備受關注，國中時她就透露想唸醫學院，成為一名醫師，去年也多次傳出她早已獲得校方內定，不過，她在高二時卻沒有選擇醫學院必修學科「化學」，讓外界推測這很有可能是最後變心的原因。

值得一提的是，由於過去很多童星，因為演藝事業而荒廢學業，但蘆田愛菜完全不同，反而非常愛閱讀，就有工作人員透露，一有拍戲空檔，蘆田愛菜就是在看書，證實她先前說過的，自己有「1年讀超過100本書」的習慣。如今順利直升慶應義塾大學，也讓大家非常高興能看到這位兼顧演藝、學業的「二刀流女大生」。


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