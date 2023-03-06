日韓「徵用工」爭議有望和解！尹錫悅16日擬訪岸田文雄
韓國總統尹錫悅就任以來致力於修復韓日關係，過去日韓雙方因二戰時日本強徵並迫害韓國勞工賠償問題而齟齬，韓政府在今（6）提出的重大和解方案有望成為兩國融冰起點。根據日媒報導，日方已在安排韓國總統尹錫悅訪日行程，預計將與日本首相岸田文雄會晤進行高峰會。
國際中心楊智傑／綜合報導
日韓「徵用工」爭議纏訟已久，想推動韓日改善關係的尹錫悅政府在今日記者會上公布了最新的和解措施，表示韓國政府同意由國家資助的財團，代為支付韓國最高法院2018年判決日企應付給南韓徵用工的賠償金，日本首相岸田文雄對此則稱「會將其視為把日韓關係恢復至健全關係的一種方式」。
根據《路透社》、《共同社》報導，不僅美國總統拜登、國務卿布林肯與日相岸田肯定這個做法，日韓雙方也開始洽談尹錫悅的訪日行程，目前暫定行程可能將於16日到17日舉行，屆時岸田文雄與尹錫悅將舉行雙方會晤，可望對不時引發兩國齟齬的這段爭議劃下句點。
報導亦提到，因應北韓加速核武、導彈開發問題，重視美日韓合作的尹錫悅政府也盼望藉由加速解決強制勞動「徵用工」問題，來推動改善普遍被認為「戰後最糟」的日韓關係。
強制勞動「徵用工」問題起源自日本佔領統治南韓期間（1910年至1945年），儘管先前日韓已達成協力在韓設立賠償基金，代為補償日本大企業強制徵用韓國人勞動的歷史問題，但在2018年期間，時任總統文在寅以「日方並未實際考慮受害者關切問題」為由解除該基金，兩國關係日益惡化情況下，演變為韓國扣押日企在韓資產、日本限制高科技材料輸出韓國的貿易戰。