吳姍儒臨盆前自拍「大到藏不住」！美呆粉絲：狀態超好的
藝人Sandy吳姍儒，自去年懷孕後預計將在3月份卸貨，粉絲們都非常期待。不過，吳姍儒今（6）日卻透露，她在這段期間一直被很多人說藏肚，讓她決定貼出照片解釋原因，也讓不少人直呼：「狀態超好的。」
記者詹鎰睿/綜合報導
吳姍儒在IG上發文分享：「說實在的，孕期以來所有人都說我很藏肚，我也不是故意的⋯」她坦言，肚子就是忽大忽小，有的時候就看得清清楚楚，但有時候就連自己照鏡子都會笑出來，「是假懷孕嗎？怎麼什麼都看不到？」
原來吳姍儒私底下喜愛寬大風格的衣服，甚至還會買男裝來做搭配，「很多男裝很帥好好看啊～」所以她認為，在視覺上要到懷孕非常後期才真的有外顯的改變。
接著吳姍儒也曬出好幾張照片，只見她捧著超大孕肚，在鏡子面前開心自拍，「這幾張已經算是超級無敵看得到大肚子的了，不過同一天工作拍的代言照…我只能說我保證到時候廣告出來，大家一樣看不出來這女子正在孵蛋。」
照片曝光後，粉絲紛紛留言大讚，「狀態超好」、「快生之前才會大很快」、「這個腿好不合理～一樣好美」、「不看肚子我才不相信妳是個媽咪了」、「天啊四肢纖細臉又好小，好適合當孕婦，祝順產」、「這肚子真的超大！祝順產。」