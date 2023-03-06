經典賽／宇宙邦都擋不住！中華隊2天敲5轟熱身賽全勝作結

我是廣告 請繼續往下閱讀
前4局兩隊陷入投手戰，都只有零星安打，並沒能把攻勢串聯，但是第5局開始，中華隊甦醒，去年的中職打擊三冠王林立轟出中外野陽春砲，帶領中華隊率先破蛋，但悍將在下個半局馬上靠著單局三次保送、一支安打追回失分，5局打完兩隊仍是1比1，從原點開始。
第6局中華隊開起一波攻勢的串連，由「大王」王柏融的安打開頭，加上陳晨威的內野安打以及代打上場的郭天信擊出三壘安打，單局補進3分超前，第7局中華隊陣中唯一一位現役大聯盟球員張育成展現POWER，轟出一支反方向的陽春砲，是中華隊本場比賽第二轟，將比數拉開到4分差，熱身賽打擊表現火燙的范國宸8局上半上場代打，面對自家球隊補上一支兩分打點的二壘安打，再將差距近一步拉開到6分，雖然富邦悍將捕手戴培峰在8局下代打面對宋家豪轟出陽春砲，但是沒能追回失分，飲恨落敗。
本場比賽中華隊共擊出12支安打，包含林立、張育成、吉力吉撈‧鞏冠都有單場雙安的表現，林立、張育成還各有一支陽春砲的演出。
中華隊今晚先發投手黃子鵬，主投2局被敲出兩支安打，無失分，後續由李振昌、陳冠偉、陳冠宇、陳禹勳、吳哲源分別負責一局投球，最後半局則由呂彥青與宋家豪共同解決，僅有陳冠宇、宋家豪各掉一分，其他投手皆以無失分收場。
更多「經典賽開打」相關新聞。