加強集權？外媒：中國將設新監管機構 統一管理數據事務
中國政府近年監管目標為大型科技、互聯網公司，在兩會期間外媒指出北京當局有意成立新的中央機構集中管理數據監管，今（6）《華爾街日報》也引述消息人士指出，這個最新的中央機構預計將於人大會議審議及通過，未來將所有與數據訊息相關等業務將歸該單位掌管。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國目前的數據監管業務由多個機構負責，包括中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）、工業和信息化部（工信部）及國家發展及改革委員會等。相關行業高層指出，多個主管機關的參與導致企業在應與哪個機關接洽感到困惑，為此北京預計成立「國家數據局」作為最高監管機構，用來集中管理國內外的數據流動，並把權力集中在單一機關之下。
報導指出，新成立的數據監管機構將有權決定跨國企業是否能將從中國得到的數據出口至國外，也可以禁止企業收集「某些類型」的消費者數據，甚至審查中國企業與跨國商業夥伴共享的數據，調查軟體演算法是否操縱數據，以檢查是否存在國安漏洞，同時也會整合過去網信辦業務，例如調查與推出新規以減少青少年過度沉溺於網路。
中國官員強調隨著人工智慧等新的數據出現，北京政府有必要加強對經濟領域產生數據進行的控制，尤其是網路領域相關行業。不過《華爾街日報》也提到，目前仍不清楚這個新機構會如何與其他監管機構合作。