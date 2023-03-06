陷邪教爭議！日媒揭攝理教「勸誘手法」　信徒專找大學生

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報導指出，攝理教在2006年左右會在全國各大學誘導學生們加入教會，成員們會先隱瞞自己是個宗教的事實，偽裝成文化宣導等課外社交活動，不論性別的學生都會被納入教會，但如果女性成員身材模樣符合領袖喜好則會被「納入後宮」；就算被全國各大學警戒要求不准入校，他們也會在校園外搭訕準備回家的學生，或透過社群媒體招攬學生。
除此之外，他們也會找高中生來加入教會，其中一個誘導手段是以「永續發展」等環保議題的活動來邀請學生參加，同時也會要求已經參與教會的大學生們藉由考試建議或大學生活等吸引高中生參與；報導提到攝理教2006年在日本只有2000名信徒，但藉由上述勸誘手段信徒急速增加，到了2022年教會規模已經增長成3倍，還有部分分會獲得了宗教法人資格。
基督教福音宣教會對此也在官方網站上發表聲明，指出教會創始人鄭明析多年來唯有宣揚耶穌之愛與和平福音，帶領全世界生命度過健全的信仰生活；然而一直以來都有反對團體刻意抹黑造謠，手法如出一轍，「以基督教福音宣教會為主題拍攝播出之偏頗內容，本會深表遺憾。」
聲明強調，該案件目前韓國法院尚在審理調查中，媒體播出該拍攝影片，實非採行合理、客觀與公正之方法，如今再以偏頗影片上架串流平台，教會將不予以一一回應，並對媒體及網路上之一切惡意評論保留法律追訴權。
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