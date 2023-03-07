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0.01秒的遺憾！王冠閎挑戰泳壇全國紀錄又失敗

▲王冠閎在100蝶申請中途計時50蝶全國紀錄竟只差0.01秒。官方提供
▲王冠閎在100蝶申請中途計時50蝶全國紀錄竟只差0.01秒。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

全國春季游泳錦標賽在台中市北區國民運動中心游泳池進行最後一天賽事，東奧國手、台灣游泳「歐巴」王冠閎臨去秋波在男子100蝶申請中途計時游出24秒43，距全國紀錄24秒42僅僅0.01秒之差。

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台灣「歐巴」王冠閎連續五天出賽，但仍在18及以上歲級男子組100蝶還是有不錯的表現，上午預賽游出56秒45，輕鬆以預賽第一進入下午決賽，下午決賽再加足馬力，前50蝶表現讓人驚艷，申請中途計時竟到24秒43，最終以55秒0成功2摘下個人的第5金，賽後全場泳池更是驚呼聲連連，因為王冠閎的前50蝶距林建良在2018年香港公開賽創下的全國紀錄24秒42竟然只差0.01秒。

雖然王冠閎沒能搶下50蝶全國紀錄，但已經再創下個人於50蝶的個人最佳成績，王冠閎賽後也露出滿意的笑容說：「已經很滿意了，這是我個人的50蝶最佳成績，距離我賽前預期希望的目標已經很接近了。」王冠閎對5天賽程下來表現也是非常正面，他說：「我覺得表現有80分，特別是在身體這麼疲累的條件下，每一天又都有賽程，算是有達到訓練課的目的。」

王冠閎還沒空休息太久，9日就將再出發赴馬來西亞參加從11日開始的比賽，教練黃智勇很欣慰的說：「這是冠閎今年的第一場比賽，感覺結果很正面，跟他在聊天互動就有感覺，這次比賽有充份達到賽前預設的以賽代訓，前幾天是拼體力，後面節奏都慢慢也跟上來，到年底杭州亞運來看，這次是一個很好的出發！」

有趣的是，王冠閎比完100蝶後又緊跟著比50自，結果以23秒98，金牌被莊沐倫以23秒26帶走，「打敗王冠閎的感覺如何？」莊沐倫連連搖手，「他又不是在比50自的選手，這不算啦，我們是好朋友，別破壞我們的友情啦。」不過，莊沐倫今在100仰也飆出不錯的55秒95，距他個人保持的全國紀錄55秒11只有0.84秒差距，他說：「能不能打破紀錄，我都是抱著隨緣，沒有任預設，我游完前50感覺還不錯，後面50就衝了一下，以這樣的游法有這樣的成績是還不錯。」

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