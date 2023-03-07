0.01秒的遺憾！王冠閎挑戰泳壇全國紀錄又失敗

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雖然王冠閎沒能搶下50蝶全國紀錄，但已經再創下個人於50蝶的個人最佳成績，王冠閎賽後也露出滿意的笑容說：「已經很滿意了，這是我個人的50蝶最佳成績，距離我賽前預期希望的目標已經很接近了。」王冠閎對5天賽程下來表現也是非常正面，他說：「我覺得表現有80分，特別是在身體這麼疲累的條件下，每一天又都有賽程，算是有達到訓練課的目的。」
王冠閎還沒空休息太久，9日就將再出發赴馬來西亞參加從11日開始的比賽，教練黃智勇很欣慰的說：「這是冠閎今年的第一場比賽，感覺結果很正面，跟他在聊天互動就有感覺，這次比賽有充份達到賽前預設的以賽代訓，前幾天是拼體力，後面節奏都慢慢也跟上來，到年底杭州亞運來看，這次是一個很好的出發！」
有趣的是，王冠閎比完100蝶後又緊跟著比50自，結果以23秒98，金牌被莊沐倫以23秒26帶走，「打敗王冠閎的感覺如何？」莊沐倫連連搖手，「他又不是在比50自的選手，這不算啦，我們是好朋友，別破壞我們的友情啦。」不過，莊沐倫今在100仰也飆出不錯的55秒95，距他個人保持的全國紀錄55秒11只有0.84秒差距，他說：「能不能打破紀錄，我都是抱著隨緣，沒有任預設，我游完前50感覺還不錯，後面50就衝了一下，以這樣的游法有這樣的成績是還不錯。」