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心疼詹雅雯腦部「將三度動刀」！大小S、具俊曄暖舉曝光

▲台語歌后詹雅雯日前透露腦部即將3度動刀。（圖／記者陳明安攝, 2022.07.20）
▲台語歌后詹雅雯日前透露腦部即將3度動刀。（圖／記者陳明安攝, 2022.07.20）

記者郭佩蓉/綜合報導

金曲歌后詹雅雯患有帕金森氏症，還因診斷出腦動脈血管瘤開刀手術，更曾被醫師告知「隨時可能往生」，坦言已做好隨時離開的準備。日前度過56歲生日時，自爆腦部因動脈瘤手術效果不佳，將要3度動刀，讓親友、粉絲相當擔心，紛紛傳訊關心，連她的偶像大S具俊曄夫妻和小S也看到消息，送上水果花籃致意，讓她感動到流淚。

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▲詹雅雯將在高雄開唱，希望大家集氣買票。（圖／寬宏藝術提供）
▲詹雅雯透露今年腦部又要開刀，讓親友、粉絲們相當擔心。（圖／寬宏藝術提供）
詹雅雯日前過56歲生日時，除了表達對媽媽的感謝，還透露今年腦部又要開刀，讓親友、粉絲們相當擔心，紛紛傳訊息關心，讓她昨（6）日忍不住發文致謝，「收到了太多的安慰與關懷…內心感動又心愧，我何德何能…接受大家這麼多的善緣祝福」。

詹雅雯還開心表示自己驚喜收到了偶像大S、具俊曄歐巴和小S送來的花，只見大S在卡片內寫下：「親愛的雅雯好，無意間看到妳生病的消息，就忍不住的一直關心，我想這就是緣分，相信妳一定很辛苦，但是我一直在心裡為妳禱告！無論未來如何，我們最後還是會相遇。佩服妳的勇氣，欣賞妳的才華，願妳無懼、戰勝病痛，下次的演唱會我一定要去，辛苦了，加油。」小S則說：「看到妳每一次的勇敢堅強，都讓我感動又心疼，很多人都在為妳加油，我也是其中一個，一定要加油喔」。

▲▼大小S和具俊曄送詹雅雯卡片和水果花籃致意。（圖／翻攝自詹雅雯臉書）
▲▼大小S和具俊曄送詹雅雯卡片和水果花籃致意。（圖／翻攝自詹雅雯臉書）
▲▼大小S和具俊曄送詹雅雯卡片和水果花籃致意。（圖／翻攝自詹雅雯臉書）
 
具俊曄則是以韓文、中文表示：「雅雯好，我是酷龍的光頭。一年前我來到臺灣尋找愛人，我老婆熙媛經常提起妳的事，所以本來很希望有機會見上一面的…但是聽到妳生病的消息，我也覺得心裡很難過，妳一定要加油，不要失去勇氣，希望妳能找回健康，我想親眼見到妳重新站在舞臺上的樣子。請一定要克服這個病情，期待能直接見面的日子！加油」。

看完卡片，也讓詹雅雯感動直呼：「我眼眶紅了，字字句句，善言善語…慈悲的祝福…我心一酸～淚流不止…謝謝您們的善心念給予我力量…我會加油！我會勇敢！」也不忘在文末承諾自己會繼續行善公益，回饋大家給予她的一切，「無限感恩」。針對開刀一事，她先前也曾向《NOWnews今日新聞》回應，目前開刀時間仍在安排當中，坦言：「真的很緊張，因為已經腦部開過兩次刀了，都大出血，所以心裡有陰影」。


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