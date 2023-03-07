心疼詹雅雯腦部「將三度動刀」！大小S、具俊曄暖舉曝光

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詹雅雯還開心表示自己驚喜收到了偶像大S、具俊曄歐巴和小S送來的花，只見大S在卡片內寫下：「親愛的雅雯好，無意間看到妳生病的消息，就忍不住的一直關心，我想這就是緣分，相信妳一定很辛苦，但是我一直在心裡為妳禱告！無論未來如何，我們最後還是會相遇。佩服妳的勇氣，欣賞妳的才華，願妳無懼、戰勝病痛，下次的演唱會我一定要去，辛苦了，加油。」小S則說：「看到妳每一次的勇敢堅強，都讓我感動又心疼，很多人都在為妳加油，我也是其中一個，一定要加油喔」。
具俊曄則是以韓文、中文表示：「雅雯好，我是酷龍的光頭。一年前我來到臺灣尋找愛人，我老婆熙媛經常提起妳的事，所以本來很希望有機會見上一面的…但是聽到妳生病的消息，我也覺得心裡很難過，妳一定要加油，不要失去勇氣，希望妳能找回健康，我想親眼見到妳重新站在舞臺上的樣子。請一定要克服這個病情，期待能直接見面的日子！加油」。
看完卡片，也讓詹雅雯感動直呼：「我眼眶紅了，字字句句，善言善語…慈悲的祝福…我心一酸～淚流不止…謝謝您們的善心念給予我力量…我會加油！我會勇敢！」也不忘在文末承諾自己會繼續行善公益，回饋大家給予她的一切，「無限感恩」。針對開刀一事，她先前也曾向《NOWnews今日新聞》回應，目前開刀時間仍在安排當中，坦言：「真的很緊張，因為已經腦部開過兩次刀了，都大出血，所以心裡有陰影」。