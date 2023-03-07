罰單誰繳談不攏！街頭爆發鬥毆砸車 通緝犯主嫌遭逮送辦
嘉義市區前（5）日中午，發生一起街頭鬥毆事件，當時雙方人馬手持球棒，在人來人往的大馬路上演「全武行」並砸車，囂張行徑全被路過民眾拍下，警方調查後發現，糾紛全因罰單所致，昨（6）日已循線逮捕3嫌到案，訊後依聚眾鬥毆、傷害法辦。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，李姓男子（22歲）前天駕駛黑色賓士車，載著吳姓男子（19歲）及陳姓少年（18歲），到博愛路二段、五顯街口與黃姓男子協商「罰單該由誰繳」一事，不料雙方一言不合大打出手，畫面中顯示，黃男憑藉體型優勢以1敵3，並趁李男重心不穩，抄起球棒往其後腦勺猛力一敲，響亮金屬聲連隔條馬路都能聽見。
警方獲報趕抵時，鬥毆人群已鳥獸散，經專案小組追查，發現李男本身為通緝犯，當天所駕駛的黑色賓士車前後都還懸掛不同的失竊車牌；昨天上午9時順利將一干人等逮捕到案，並查扣球棒1支、失竊號牌2面及K他命毒品等證物，訊後依聚眾鬥毆、傷害、竊盜及毒品等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
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