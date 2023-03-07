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最正星二代換人當？高捷「19歲女兒」仙氣爆棚　美照曝光

▲資深藝人高捷（右）與女兒高愛合照，被大批網友稱讚。（圖／翻攝自高捷臉書）
▲資深藝人高捷（右）與女兒高愛合照，被大批網友稱讚。（圖／翻攝自高捷臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

演藝圈許多「星二代」繼承父母的高顏值，舉凡像是歐陽娜娜、韓菲、Elly（許曦文）和黃于庭等，人氣絲毫不輸爸媽，而誰是最正星二代也各有支持者、競爭激烈。參與過許多影視作品的64歲資深藝人高捷和妻子育有一子一女，其中女兒高愛個性活潑，年幼時常常與高捷上節目，如今已是一名19歲大學生，高捷昨（6）日曬出和愛女一起看展的照片，也被網友稱讚：「女兒已經是小女人了耶！時間過得好快」、「好漂亮，很有氣質」。

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▲高捷隔15年再與梁朝偉相聚。（圖／記者林調遜攝）
▲64歲資深藝人高捷育有一子一女。（圖／記者林調遜攝）
高捷昨日在IG限時動態、貼文PO出與女兒一起看展的合照，兩人默契絕佳，都以全黑服裝亮相。只見皮膚白皙、身材高䠷的高愛臉上畫著精緻妝容，穿著黑色造型刷破透膚上衣，搭配同色系破洞工裝褲，時尚感爆棚。

▲▼藝人高捷的19歲愛女高愛長相清秀。（圖／翻攝自高捷IG）
▲▼藝人高捷的19歲愛女高愛長相清秀。（圖／翻攝自高捷IG）
▲高捷在IG限時曬出女兒高愛的美照。（圖／翻攝自高捷IG）
 
▲高捷（右2）和女兒（左2）一起去看展。（圖／翻攝自高捷IG）
▲高捷（右2）和女兒（左2）、經紀人（左）、王宣（右）一起去看展。（圖／翻攝自高捷IG）
高捷在貼文內表示，和女兒及經紀人Annie 、同公司的王宣，一同去欣賞鬼才大師-《提姆波頓異想世界展》，「看到許多珍貴的手稿及藝術創作品，令人驚歎連連、瞠目結舌，大開眼界之餘，也讓我不禁好奇提姆波頓的腦袋瓜和他眼裡的世界究竟發生了什麼？」首張照片則放上女兒雙手比OK放在眼睛前的搞怪照，讓高愛忍不住留言：「第一張怎麼放這張」，父女互動相當有趣、好感情有目共睹。

▲高捷（右）和女兒一起看展。（圖／翻攝自高捷IG）
▲高捷（右）和女兒一起看展。（圖／翻攝自高捷IG）
網友看完也紛紛留言稱讚：「捷哥女兒好俏皮」、「捷哥，妹妹好漂亮很有氣質，一定是遺傳您優秀的基因」、「天啊這麼大了」、「天哪女兒已經是小女人了耶！時間過得好快。」高捷也親自回應：「大一了，現在19歲了！真的…女大18變」。

▲高捷回應網友：「女大18變」。（圖／翻攝自高捷IG）
▲高捷回應網友：「女大18變」。（圖／翻攝自高捷IG）

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