新住民慶祝婦女節　辦講座邀新女力

三月八日國際婦女節即將到來，為感謝飄洋過海遠嫁來台的女性新住民對台灣社會與家庭的貢獻，並倡導性別平等觀念，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站特於6日上午利用新住民家庭教育課程機會，邀請該署越南籍多元文化講師莫叡蓉蒞站分享「老公，你也可以38一下，對我說愛！」議題講座，莫老師以活潑、生動的方式帶領新住民姊妹及眷屬提前渡過了一個不一樣的國際婦女節。
記者賴正琳／綜合報導
課程開始，莫老師邀請參加課程的夫妻檔互相向對方表達愛意，大部分的新住民姊妹都能勇敢展現最有魅力的自己，開口向老公示愛；而男性們則很害羞。「愛在心口難開」。莫老師說為何越南特別重視婦女節呢？答案很簡單，因為所有人的身邊都有一位重要的女人、女神或女生。在越南，婦女節是向所有女性表達感謝和敬意的日子，很多越南男性會在這一天幫老婆做家事，讓老婆休息以表體貼。她鼓勵新住民姊妹的另一半，不只在婦女節，一定要隨時向身邊的太太道感謝。課程中，老師特別教導手作玫瑰花，她表示「玫瑰」有著「花之女王」的稱號，自古以來一直是用來傳達情意的代表性花禮，希望今日完成的花束，老公們都能親手交到太太手裡，藉著花語來傳達流動的情意。
來自越南的阿竹表示，從前越南社會也有重男輕女的觀念，但隨著社會進步，女性爭取到平等權，已經能受到社會肯定。她也笑著說：「我來台灣將近10年了，一直無法享受這專屬於女人的節日，希望老公今年能心血來潮，送我花或為我煮一頓飯，歡慶國際婦女節，讓我有當女王的感覺！」
而來自印尼的娣雅則分享，印尼婦女節在每年的4月21日，又稱「卡蒂妮節」，是幫助婦女爭取權益與地位的女英雄卡蒂妮的生日，這天，女性會穿上傳統服飾kebaya來紀念卡蒂妮的貢獻。在當地大家會透過這個節日向身邊女性致敬，例如會在這天幫母親洗腳、製作卡片或送禮物給母親，也會有許多各式各樣的慶祝活動。
花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，國際婦女節不僅是節日，婚嫁來台的女性新住民都不要小看自己，大家為家庭付出外，都要好好照顧自己並將這份溫暖堅韌的女力精神，影響更多人投入社會及經營自我人生，迎向幸福。另外，為協助逾期停(居)留外來人口儘速平安返國，移民署自今年2月1日起推動「擴大自行到案專案」，該專案設有免付費諮詢專線0800-024-881（ByeBye），提供多國語言服務，民眾可以利用該專線諮詢自行到案相關訊息。