農委會再推60元幸福餐盒！雞蛋不停供　估800萬人次受惠

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對此，農委會去年推出60元幸福餐盒，每份含有一份約150克的台灣鯖魚片、約100克的台灣國產米與至少三份、每份100克的國產蔬菜和國產非籠飼雞蛋，取得方式可分為「60元」與「公益」兩類。
根據農委會統計，111年6月13日至12月30日止，平均每天售出約1968個平價60元幸福餐盒，共28萬1424人次受惠，112年預計新增供應免費公益幸福餐盒給農村高齡者或經濟弱勢家庭，將請全國各縣市符合條件的立案團體皆可到幸福食材網登記申請，也會主動聯絡有需求的團體，提供申請公益幸福餐盒之資訊與方法。
農委會說明，本次「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」中，整體農村送暖計畫的經費為13.09億元，計畫包含幸福餐盒、公益幸福餐盒、擴大供餐、惜食與平價專區等，預估幸福餐盒與公益幸福餐盒可服務880.8萬人次，總計農村送暖可服務950萬人次，改善農村弱勢族群餐食問題。
對於近期缺蛋、蛋價高漲，陳怡任受訪時表示，餐盒中仍維持供應非籠飼雞蛋等國產食材，不會變動，價格也會維持60元，去年販售據點約70多處，部分據點結合農會家政班、志工，使用在地食材，反應也非常好，今年販售據點將擴大到100多處。