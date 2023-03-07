攝理教主爆染指百台女！他驚北一女被鎖定　控制方法曝

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對此，媒體人黃揚明也在臉書曝光教會控制信徒的手法，「這個教會基本上在表面上真的和一般教會如出一轍，甚至更給參與者比家庭更溫暖的關心、照顧」，會透過啦啦隊、足球、排球等團體活動讓參與者取得成就感，之後再開始進行實為洗腦的「聖經課程」，課程結束後，才有機會到韓國教主聖地「朝聖」。
黃揚明表示，參與過該教的人很多，畢竟許多教徒是台大、政大等名校校友，「今天還聽說北一女都已經被鎖定，傳教者打著學長姐名號給予生活照顧，就會讓參與者與原本的家庭、社團、社交生活距離更遙遠，進而被控制」，他最後表示「但無論如何，光是幫教主鄭明析洗白這件事，就證明這個教派絕對不正派」。
對於Netflix播出的紀錄片，基督教福音宣教會6日在網站發表聲明，指出拍攝播出內容偏頗，教會創始人鄭明析牧師多年來唯有宣揚主耶穌基督之愛與和平福音，帶領全世界生命度過健全之信仰生活，然而一直以來都有反對團體刻意抹黑造謠，手法如出一轍。基督教福音宣教會指出，案件目前韓國法院還在審理調查中，痛批媒體此時播出該拍攝之影片，不是合理、客觀與公正的方法，如今再以偏頗影片上架串流平台，教會將不予一一回應。
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