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攝理教主爆染指百台女！他驚北一女被鎖定　控制方法曝

▲韓國邪教「攝理教」教主鄭明析性侵女信徒。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
▲韓國邪教「攝理教」教主鄭明析性侵女信徒。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）

記者李惠婷/綜合報導

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭開韓國邪教「攝理教（JMS）」教主鄭明析（정명석）性侵眾多女教徒的惡行，他甚至將魔爪伸至台灣，台大、政大就有上百名女大生受侵害。YouTuber阿滴則被挖出曾配帶邪教項鍊，遭質疑是攝理教信徒，阿滴昨（6）日便於IG上回應，對此，媒體人黃揚明也揭露教會的手法，說明過去連北一女都被鎖定。

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阿滴6日主動說明，自己剛上大學時在校園中接觸到攝理教，當時參與的活動與一般教會無異，而最近媒體報導的紀錄片內容，在當年他們參與教會時，的確知道鄭明析因為性侵案件正在獄中，但教會人員會不斷說明這件事是被冤枉，不過阿滴與滴妹逐漸對教義產生疑慮，教會也有很多嚴格規定，漸漸無法符合他們的價值觀，因此在6-7年前離開教會，「昨晚在看完紀錄片後，我們也更加確定多年前離開攝理教是正確的選擇」。

▲攝理教領袖鄭明析。（圖／翻攝自臉書Jung Myung Seok - Providence）
▲攝理教領袖鄭明析。（圖／翻攝自臉書Jung Myung Seok - Providence）
對此，媒體人黃揚明也在臉書曝光教會控制信徒的手法，「這個教會基本上在表面上真的和一般教會如出一轍，甚至更給參與者比家庭更溫暖的關心、照顧」，會透過啦啦隊、足球、排球等團體活動讓參與者取得成就感，之後再開始進行實為洗腦的「聖經課程」，課程結束後，才有機會到韓國教主聖地「朝聖」。

黃揚明表示，參與過該教的人很多，畢竟許多教徒是台大、政大等名校校友，「今天還聽說北一女都已經被鎖定，傳教者打著學長姐名號給予生活照顧，就會讓參與者與原本的家庭、社團、社交生活距離更遙遠，進而被控制」，他最後表示「但無論如何，光是幫教主鄭明析洗白這件事，就證明這個教派絕對不正派」。

對於Netflix播出的紀錄片，基督教福音宣教會6日在網站發表聲明，指出拍攝播出內容偏頗，教會創始人鄭明析牧師多年來唯有宣揚主耶穌基督之愛與和平福音，帶領全世界生命度過健全之信仰生活，然而一直以來都有反對團體刻意抹黑造謠，手法如出一轍。基督教福音宣教會指出，案件目前韓國法院還在審理調查中，痛批媒體此時播出該拍攝之影片，不是合理、客觀與公正的方法，如今再以偏頗影片上架串流平台，教會將不予一一回應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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