NBA／建議Morant應遠離場外麻煩　美媒：他應請教Iverson

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上一個因為持球而影響生涯的球星，是「零號情報員」Gilbert Arenas。他在2009年底時因為打牌時發生糾紛，竟然持槍進入休息室。時任聯盟總裁的David Stern因此而震怒，將他禁賽到該季結束(50場)，還強調「攜帶槍枝到NBA的工作場合中，是無法容忍的。」
Smith建議Morant要從過去的案例中學到教訓，同時也舉Iverson為例，直言後者是在擺脫場外麻煩後，才真正取得了場上的成就。「您為什麼不問問Allen Iverson呢？你為什麼不問他這些相關的事情，以及他為此必須忍受、掙扎和克服諸多的考驗和磨難，然後朝著正確的方向前進，並打出高水平的比賽？你為什麼不問問他？」
和許多黑人球員一樣，Iverson在球員時期的交友情況一直讓人擔憂。17歲時他曾在一場鬥毆中被法院認定帶頭滋事，而遭重判，雖然之後因為爭議而在服刑4個月後獲得假釋，但這無疑影響了他生涯很深。
喬治城大學主帥John Thompson，可說是改變Iverson生涯的貴人，他將其重新帶回正軌。而進入NBA後，桀傲不遜的AI，則在恩師Larry Brown的循循善誘下，成為MVP等級的球員，也成為籃壇的一段佳話。
Smith不希望這樣的事情在Morant身上重演，也認為身為他父親的Tee Morant責任重大，直言後者必須要給他23歲的兒子，人生需要的幫助和指導。