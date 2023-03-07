《日經》報導惹議表達遺憾　馮世寬：至少話被聽到了

日本經濟新聞日前報導，台灣9成軍官退伍後赴中國賣情報換取金錢，腐敗已成常態，報導發布後引發爭議。退輔會主委馮世寬得知後動怒飆罵「胡說八道」，更爆粗口「放他XXX」。日經新聞今（7日）在原報導相同版面發布聲明，澄清報導不代表社方立場並對造成困擾表達遺憾。馮世寬上午被問及看法，他回「這我就不評論了」，但至少他講的話被聽到了。
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外交部今發布新聞稿，指日經新聞2月28日引述不明來源，質疑國軍保家衛國忠誠度，經台灣表達嚴正關切後，日經新聞已於今日在原報導相同版面刊登聲明，並附上日經新聞聲明原文及中譯，日經新聞表示，「本報2月28日刊登之『迫真 台灣不為人知的一面 1』報導中之陳述，僅為說明受訪者個人的立場及意見，並不代表日本經濟新聞社的立場。對於造成困擾表示遺憾，今後將致力於報導之公平性。」
馮世寬先前在立法院受訪被問及對日經新聞報導看法，曾忍不住情緒爆粗口，連罵兩次「胡說八道」，甚至罵「放他XXX」。馮世寬上午前往立法院議場前，被大批媒體詢問「怎麼看日經道歉？」馮先是以進入議場快遲到為由想婉拒，仍頻遭記者追問看法，馮世寬最後停下腳步，僅說：「這我就不評論了」，至少講的話被聽到了，對不對？