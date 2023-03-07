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今日廣場》曾冠興／侯友宜與國民黨的距離

▲新北市長侯友宜缺席林明溱選前之夜，讓國民黨支持者炸鍋。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.03.06）
▲新北市長侯友宜缺席林明溱選前之夜，讓國民黨支持者炸鍋。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.03.06）

文／曾冠興

曾冠興／退休公務員

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南投縣立委補選4日落幕，民進黨蔡培慧跌破外界眼鏡，在藍營優勢選區以4萬5218票勝過國民黨林明溱的4萬3293票，民進黨自2008年以來首次在該選區獲勝，並終止了九合一選舉以來的三連敗，讓民進黨支持者大為振奮。反倒是國民黨因此次敗選出現雜音，特別是黨內最強母雞新北市長侯友宜一副「歲月靜好」的態度，讓黨內人士相當不滿，不少人跳出來指責侯友宜這樣的態度，沒有資格代表國民黨選總統。

身為向來支持國民黨的選民，看到侯友宜對於黨內事務總是一付事不關己的樣子，筆者實在很悶。侯友宜從一介警官一路步步高昇，陳水扁、朱立倫兩位老長官對他不遺餘力的提拔，絕對是他能有機會問鼎總統大位的兩位重要推手。侯友宜深知，他的支持者不僅來自藍營，部份也來自淺綠選民，因此他一路走來「始終搖擺」，對於重要議題說不清楚、講不明白，如果不得不說，總是通篇空話居多，像是二二八時拋出「三平三安」談話，以為能夠兩面討好，但民進黨根本不買單，批他是在消費歷史傷痛，藍營支持者也是莫名其妙，不知道侯友宜這番談話究竟想表達什麼。

侯友宜和國民黨保持距離、試圖討好綠營選民也不是一兩次了！早在四年前的總統大選中，他就曾表態不考慮出任韓國瑜的競選總部主委，並且數次不與韓國瑜合體見面。2021年四大公投案，他再度與黨意背道而馳，發了一篇千字文「要大家做自己」。這一次南投的立委補選，國民黨侯選人林明溱選前之夜黨內大咖幾乎都到了，唯獨不見侯友宜的人影。隔天他在臉書發了一篇文，表示自己前一天去視察安坑輕軌，結果又被踢爆畫面裡的資訊看板顯示日期是3月2日，而非選前的3月3日，更坐實了侯友宜「有意」與國民黨保持距離的猜測。

昨天，素有國民黨良心之稱的國民黨前台北市議員羅智強在節目中說，大家對侯友宜有很多期待，現在「侯侯做代誌」已經不夠了，本來大家都願意給侯友宜一段時間，但現在這種時間可能沒有了。筆者認為，國民黨對侯友宜百般包容變成了今天的百般無奈，侯友宜若真想代表國民黨選總統，不能只有一人「侯侯做代誌」，也不能只求自己一人好，而是要有擔起國民黨母雞的責任感，與國民黨共好才行。身為一名要選總統的人，侯友宜若繼續對國民黨事務漠不關心，或許不要代表國民黨，才能符合他「侯侯做代誌」的初衷。


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