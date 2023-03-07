朝聖全家抹茶霜淇淋！客一回頭「傻爆眼」：花20秒就吃完
近日全家推出「春日抹茶霜淇淋」，又是掀起一股打卡風潮，不少人在社群平台上召集「霜淇淋蓋樓」，不過往往這種貼文出現，就會出現奇妙情況，明明都是全家出品的抹茶霜淇淋，有些人卻能得到「巨無霸份量」的霜淇淋，而有些人則是小支到直呼「20秒就能吃完的地步」，引起不少討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「遇到天使店員！幫我擠了好大一支！總共有7層欸！」只見貼出的霜淇淋照，仔細一數真的有7圈左右，超大一支相比正常尺寸的「三圈半」還真的大出不少。貼文曝光後，不少網友也發出照片表示拿到巨無霸份量，有的是圈數夠粗，有的則是高度夠高，令人稱羨。
不過留言區裡，也有不少網友相當崩潰，表示自己的霜淇淋看起來沒有三圈半，貼出照片互相取暖，甚至一位網友更慘，冰淇淋圈數少不說，餅乾甚至還出現沒填滿的情況，讓他哭笑不得的說「最可憐的人是我，你不可憐」，讓不少人笑翻表示「這店員根本不會擠XD」、「這能賣嗎.....」、「這根本20秒就吃完的份量，只有一口吧」。
而《NOWnews》記者實際詢問在全家工作的店員陳小姐，她透露，霜淇淋正常規定就都是「三圈半」沒錯，但是有分種擠法，一種是「餅乾填滿算一圈」的看起來會比較小支沒錯，另外就是直接擠在餅乾上「三圈半」，雖然看起來比較大支，但餅乾內會是空心的。不過陳小姐看了「迷你霜淇淋」照片後苦笑表示，像網友那種缺角又小支的，基本上是店員操作失誤，民眾如果當下有疑慮要直接反應，店員都會協助處理。