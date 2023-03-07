貪2萬特別費、洩漏鏡電視資訊 柯文哲愛將陳信瑜遭起訴
前台北市政府勞動局長陳信瑜因涉及不實使用及核銷首長特別費、將鏡電視勞檢資料洩露給民眾黨立委蔡壁如，去年7月遭檢調搜索約談，訊後以20萬元交保並請辭局長。台北地檢署查出，陳女自家食材、家人聚餐吃火鍋都用首長特別費核銷，把公費當家用，前後共貪得2萬2656元，今（7）日依《貪汙治罪條例》、偽造文書、洩密等罪起訴陳女。
記者潘千詩／台北報導
檢方查出，陳女詐領首長特別費，包括：2020年4月7日，陳到林口住處附近的家樂福買養樂多、黃尾袋鼠紅酒、貝禮特香甜奶酒、小磨坊八角粒、香瓜梨、肉桂粉等自家食材，消費1131元。
12日中午，陳女到林口三井OUTLET購買8290元的保暖長版防潑外套、童保暖連帽外套給自己及女兒。
17日晚間，到住處附近的老四川火鍋店消費1539元，29日晚間到住處附近的康是美消費5844元購買落建、膠原飲、淨皙精、葡萄籽錠狀食、洗髮乳。
同年5月19日下午，陳女因母親節聚餐，到高雄市韓式燒肉消費1208元，5月24日下午返回高雄老家，與丈夫等人到無老鍋聚餐消費4017元，明知由丈夫刷卡，事後卻虛構與石油工會人員聚餐核銷。
2021年10月28日下午，陳女在休假期間，到台北市永心鳳茶信義店消費627元下午茶。
另外，2022年3月9日，陳女用手機傳送應屬公務機密的《鏡電視》勞檢「爭議檢查概要」等檔案，給立委蔡壁如，蔡再轉傳給立委賴香伶。