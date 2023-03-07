會見日本自民黨政調會長萩生田光一 陳其邁盼關係更緊密
高雄市長陳其邁訪日行程緊緊緊，今（7）日一早即前往自民黨總部拜會自民黨核心幹部「黨三役」之一的政務調查會會長、也是極為友台的眾議院議員萩生田光一；陳其邁指出，萩生田會長多次於各種公開場合力挺台灣，是台灣在日本非常重量級的堅定友人，他更以「羈絆」一詞來形容台日情誼的友好緊密，盼兩國共同守護台海間的和平穩定，並歡迎萩生田會長來訪高雄。
記者鄭婷襄／綜合報導
今日上午，高雄市長陳其邁率市府局處長與立法委員邱議瑩、高雄市議員黃飛鳳、李雅慧、張博洋，一同前往日本自民黨拜會政務調查會長萩生田光一眾議員、自民黨青年局長鈴木憲和眾議員，以及自民黨青年局國際部長中曽根康隆眾議員。
陳其邁指出，萩生田會長去年12月來台參與「台日關係永續論壇」時，重申「台灣有事即日本有事，等同於日美同盟有事」論點，展現了美國、日本與台灣三方友好陣線的重要意義，也讓台灣人印象非常深刻。因為台灣與日本共享民主自由的價值，更有深厚感情，而台海間的和平穩定一直是台灣首要追求的目標。
日本自民黨政務調查會會長萩生田光一致詞時表示，去年12月訪問台灣時，見到非常多台灣友人，深刻感受到台灣與日本之間的友好情誼。尤其，日本和台灣共享民主法治價值，是不可或缺的夥伴關係；陳其邁也特別感謝萩生田眾議員對高雄拓展與日本城市交流的大力支持，強調彼此之間是姊妹般的感情，因此拜訪萩生田會長「就如同拜訪好姊妹、好兄弟」。
為了感謝萩生田眾議員在台日友好、以及高雄城市交流上的貢獻，陳其邁此行特地帶來這次進軍東京國際食品展、品質最優良的「蜜棗」禮盒，要讓萩生田會長一嚐最甜蜜幸福的「高雄味」，並邀請萩生田眾議員到高雄訪問，感受最道地的台灣熱情，見證高雄城市的蛻變以及台日城市深厚友誼的合作成果。