夯翻！股東會紀念品價值3200元 大魯閣股價飆漲停
大魯閣去年股東會紀念品價值超過2800元，吸引超過8萬名股東下載APP領取。大魯閣昨（6）日公布今年股東會紀念品，包括一張「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過3200元，又再度引起熱議，今日大魯閣股價也一飛衝天飆漲停、爆大量，來到20.25元，委買張數超過4800張。
記者許家禎／台北報導
大魯閣去年股東會紀念品價值超過2800元，且持有一股就可以領取，吸引超過8萬名股東下載大魯閣APP領取股東紀念品，而這次股東會紀念品再度引起熱議，將發放「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過3200元。消費抵用券可直接折抵消費金額；買1送1券則可選擇指定業態消費，自2023年6月起至2024年1月，每月限使用一次，共8次。
大魯閣這次股東會於5月31日舉行，3月29日為有權參加股東會的最後買進日，5月31日起可以透過下載「大魯閣APP」線上領取股東抵用金。大魯閣對外指出，自6月1號開始，股東憑抵用金來場館消費，每月再抽10000元抵用金。消息一出，大魯閣股價大漲，昨日收在18.45元，今日飆漲停、爆大量，早盤來到20.25元，委買張數超過4800張。