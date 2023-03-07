籲陳建仁為勞工請命　郭國文：盼致電企業要求加薪

行政院長陳建仁今（7）日赴立法院備詢，民進黨立委郭國文質詢說明，企業向政府要水、要電、要土地，卻很少說要給勞工加薪，日本前首相安倍晉三生前，曾多次主動邀求工商團體老闆要求替勞工加薪，但國內政府官員卻很少如此呼籲，溫暖內閣是否能夠創下首例，對此陳建仁表示樂意向工商團體呼籲，替勞工加薪「我們來努力！」
記者陳威叡／台北報導
郭國文質詢時，先是提及疫後特別條例挹注勞健保虧損，政府從2020年累積補助達1470億元，但勞工擔憂勞保財政缺口入不敷出，明年虧損政府應該如何因應。陳建仁允諾明年會努力來編列1千億元撥補預算，來彌補勞保財政缺口讓勞工安心工作。
此外郭國文提及企業應該要善盡社會責任，企業在台向政府要水、要電、要土地，卻很少給勞工加薪，希望溫暖內閣要給勞工多點溫暖，日本前首相安倍晉三生前不僅時常要求工商團體老闆要求加薪，也多次公開呼籲加薪，但國內政府官員切很少如此，希望院長陳建仁能創下首例。
郭國文提到，麥當勞於本月起替員工調薪，另立委呼籲警勤加給調漲反應也很好，台灣近年來經濟成長率成長，但勞工卻沒有享受成果與下溢效果，希望陳建仁主動致電四大團體理事長，向勞工請命要求加薪。
對此陳建仁表示，這個建議相當好，認為企業善盡社會責任，特別是在低薪的部分，自己很樂意向工商團體呼籲替勞工加薪。