終結教師加班補休亂象！教團籲仿效宜蘭、補休期延為2年

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全教總理事長侯俊良指出，但教育部仍舊以過去各自為政的角度，在2月4日函文各公立大專校院及教育主管機關，稱有關公立學校教師的補休期限，公立大專校院由學校參酌各機關加班費支給辦法辦理，高級中等以下學校則由各主管機關依權責處理。
侯俊良表示，對比公務員之一致性，教育部此舉形同繼續鼓勵一國多制？事實上，教育部前些時日訂定發布的《國立各級學校兼任行政職務教師兼職處理辦法》，很大氣的明定「直轄市政府及縣（市）政府所屬各級公立學校兼任行政職務教師之兼職，得準用本辦法之規定」，卻又對教師的加班補休視而不見，實在是為德不卒。
全教總調查顯示，在教育部未明確做出一致性規範下，目前各縣市對教師的加班補休各行其是。
同意補休假期限延長為2年的縣市，包括台北市、桃園市、台南市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣及金門縣共10個縣市，其餘縣市尚未延長。同意補休假因遷調可攜之縣市僅台北市、桃園市、嘉義市、宜蘭縣、連江縣共5個縣市。
侯俊良表示，針對教師加班補休一事，全教總所屬地方工會在與縣市政府溝通時，地方官員態度也不甚一致，有的從善如流，也有的始終不動如山。
宜蘭縣教師職業工會理事長葉明政說，該會發函縣府後，宜蘭縣政府隨即宣布，縣內各級學校（含幼兒園）校長及教師各項補休期限，比照行政院修正《各機關加班費支給辦法》第6條及《公務人員保障法》第23條第3項規定，由1年延長為2年，並得於原補休假期限內至新任職機關續行補休。
台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，補休期限延長至2年對於教學現場老師是一大福音，然而公務人員遷調，可於原服務機關未休畢的補休假，得於原補休假期限內至新任職機關續行補休，教師的部份還未確定，呼籲台南市教育局比照宜蘭縣，宣佈教師得於原補休假期限內至新任職學校（限台南市政府所屬學校）續行補休。
嘉義縣教師職業工會理事長劉政昇認為，2年內補休是老師們應得的權利，但老師不是廉價的人力，政府實應給予加班費或實質代課補休，才是解決的辦法。
全教總要求教育部盡快與地方政府研商，比照宜蘭縣模式，做出全國一致性的明確規範，在此之前，各地方政府更應主動檢討，揚棄官僚威權作風，比照宜蘭縣作法，以保障教師權益。
全教產今天也在立法院召開記者會表示，幾十年來，由於學校因經費不足，無法給予加班費，因此教師長期被要求超時工作、假日工作卻不給任何加班費，令人驚奇的是很多工作竟與教學無關，例如選務、防疫、導護、各項競賽、公假研習、縣市府活動等，而縣市政府及學校頂多給老師補休；但是許多教師反應：基於課務沒空補休，長期累積下來的補休，最後因逾期而自動歸零，形成「無效補休」。再者，補休當天的課要自行調課、補課或是自費請代課，手續麻煩，CP值也過低。
全教產理事長林碩杰指出，公務人員補休期限已由1年延長為2年，教育部不願將教師補休期限逕改為2年，而是請各縣市「本權責處理」，結果造成只有台北市、桃園市、新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣等縣市開放教師補休期限延為2年，其他縣市則忽視此項教師的勞動權益。
林碩杰批評補休不應有差別待遇，呼籲教育部協調尚未將教師補休期限延為2年的縣市儘速實施，創造公平勞動條件。此外，為避免教師於市內介聘後，新學校不認前校的補休時數，導致教師的權益受損，教育部及縣市政府也應讓教師比照公務人員於市內介聘後，將原服務學校未休畢的補休時數，得於原補休假期限內至新任職學校續行補休完畢。