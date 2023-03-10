男團熱潮6／日韓陸夾殺！台團發展有優勢　有實力最重要

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從5566、Energy、飛輪海、SpeXial之後，台灣似乎沒有特別凸出或是令人印象深刻的男團出現，聊起這幾年男團式微的原因，温裕民表示，其實早在疫情發生前，全亞洲娛樂重心就逐漸偏向南韓，「關注度比較多在那上面，又加上他們常來台灣曝光、練習生制度很完整，當時台灣雖有男團推出，但相對扎根並沒有很扎實，一比較下來就會對韓團關注比較高。」Joseph則是以大環境分析，男團也好、藝人也好，都要各方面連動，才能有所發揮，不然做什麼都很像是場賭注，又加上這幾年網紅、YouTuber的崛起，在在都威脅到男團的飯碗。
劉翊琪則不諱言點出台灣男團這幾年發展停滯的根本原因：「都是錢的問題，以及沒有常態露出。」無論是當年的飛輪海或者SpeXial都是透過戲劇加上歌曲包裝，並持續曝光，「如果沒有以上的配合，唱片公司、經紀公司就貿然推出男團、女團，都很容易失敗。」至於男團發展上最大的困難，即是平台經費、唱片公司經費有限，「投資回升不容易，中國也好、韓國也好，一定要精準投入預算，才能把整個團體做起來。」
温裕民分享，以利益為出發點的話，單單個人絕對是獲益更大，使得男團更難做起來，也是男團發展必定會碰上的挑戰之一。Joseph則是認為，一個藝人會紅除了天時地利人和外，「藝人要努力、優秀一定是基本的，我在韓國看過練習生環境，從早到晚練習，就算坐輪椅也要看著練習，所以能出道的人，一定是萬中選一。」他也無奈點出，但是在還看不到付出成果的狀況下，人通常會懈怠，這時候就很容易停滯不前，也就漸漸消失在藝人的洪流之中。
台團優勢與粉絲「語言共通」 有實力最重要
縱使在韓團、陸團等各方勢力夾擊下，台灣男團依舊闖出一片天，不論是從選秀節目《原子少年》出道的源少年、U:NUS、OZONE，甚至是從娛樂百分百的遊戲單員組成的「五堅情」也好，團體特色鮮明，讓人過目難忘，Allen認為追男團的人，很多人是因為熱愛Kpop而注意到台灣男團，而台灣男團的優勢，以粉絲的角度來看，「用著一樣的語言、文字，在社群上可一起追演唱會，可以更接近自己喜歡的藝人，比追韓星更容易入手。」劉翊琪同樣認為語言相通是最大利處，「要追海外的團體，就像遠距離戀愛，成本就高了。」
放眼男團發展，雖然遇到的困境大，但仍有許多幕後工作者盡心的為這個市場努力著，Allen認為，男團能進步的空間很大，再加上華語流行音樂台灣是重鎮，也有很多有實力的音樂製作人，都能創造出培養男團的環境，也希望能透過男團提升台灣的軟實力，把男團戰爭打到海外去，但前提是先把台灣市場鞏固好。劉翊琪語重心長的表示，藝人實力最重要，他們（幕後人員）能做的是創造一個舞台，「（藝人）充實自己的實力，懷抱感恩的心，一定要做到足夠程度的努力，才會有更多人知道他們（男團）。」
綜觀現今的男團市場，台灣男團在這3年疫情得到了展露頭角的機會，全力投入下得到回饋，而隨著疫情解封，日、韓男團再度大舉來台「分瓜」，男團成員們光有才藝不夠，實力必須得要加強，在獲取了鎂光燈關注後，還得有技巧地續打持久戰，站上、並站穩國際舞台，也成為了台灣娛樂圈幕前幕後最重大的課題。
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